Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz wird Serien-Schauspieler

Beim Namen Bill Kaulitz dürften viele zunächst an Tokio Hotel denken. Immerhin gelang dem gebürtigen Leipziger mit der Musikgruppe der Durchbruch. Vor allem Teenies gerieten vor 20 Jahren beim Hit „Durch den Monsun“ in glückselige Kreischkrämpfe. Doch der Frontsänger hat sich in den letzten Jahren sukzessive aus seiner musikalischen Komfortzone entfernt. Nun will er auch noch als Schauspieler durchstarten.

Was hat Bill Kaulitz in den letzten Jahren sonst so gemacht? Bill Kaulitz war zwar in den letzten Jahren auf den verschiedensten Plattformen zu sehen. Mit Schauspielerei hatte das allerdings wenig zu tun. Dennoch konnte der Künstler einige Erfolge feiern. So gab es etwa für die Moderation der RTL-Show „That’s My Jam“ 2023 den „Deutschen Fernsehpreis“. Bei ProSieben war Bill nicht nur bei „The Voice of Germany“, sondern auch beim Erfolgsformat „Wer stiehlt mir die Show?“ dabei. Mit seinem Zwillingsbruder Tom gewann er zudem 2024 das Halloween-Special der Amazon-Serie „LOL: Last One Laughing“. Das Duo steht auch im Zentrum der Netflix-Reality-Serie „Kaulitz & Kaulitz“. Als Flop erwies sich allerdings die – nach nur einer Folge wegen mieser Quoten eingestampfte – „Superduper Show“ auf ProSieben.

Worum geht es in „The Comeback“? „The Comeback“ spielt in einem Business, in dem sich Bill Kaulitz bestens auskennt – nämlich im Musikgeschäft. Dabei sind einige Parallelen zwischen seiner Rolle als Musiker Flo und seiner Historie unverkennbar. Der Schwager von Heidi Klum („Germany’s Next Topmodel“) verkörpert den früheren Teenieschwarm einer einstmals sehr erfolgreichen Band. Anlässlich dessen 20-jährigen Jubiläums ist ein Comeback geplant, wofür es allerdings einige Hürden zu überwinden gilt. So sind die einzelnen Musiker nicht nur zerstritten. Es ist auch unklar, ob eine Rückkehr überhaupt auf Resonanz stoßen würde. Es wird spannend zu beobachten sein, wie sich Bill Kaulitz schlägt. Denn obwohl der 35-Jährige inzwischen über reichlich Erfahrungen vor der Kamera verfügt, ist die Schauspielerei doch ziemlich neu für ihn. Erschwerend kommt hinzu, dass es sich bei der Figur Flo gleich um eine Hauptrolle handeln soll.