Neue Netflix-Komödie: „Flitterwochen mit meiner Mutter“

Darum geht´s

Eigentlich hatte sich Lucas (Julien Frison) alles so romantisch und idyllisch vorgestellt: Gemeinsam mit seiner Verlobten wollte er auf Mauritius eine schöne Zeit verbringen. Stattdessen kommt es schlimmer, als gedacht: Seine Verlobte Maya (Margot Bancilhon) lässt ihn vor dem Traualtar stehen uns macht sich mit ihrem Ex aus dem Staub. Absagen möchte er den Luxusurlaub auf Mauritius aber dennoch nicht und beschließt die Flitterwochen mit seiner Mutter Lily (Michele Laroque) anzutreten. Allerdings verläuft die Reise nicht so harmonisch, wie gedacht und schnell gerät das Mutter-Sohn Gespann in einige Konfliktsituationen. Dennoch gelingt es ihnen sich zusammenzuraufen und ihre Beziehung zu stabilisieren.