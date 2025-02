Florian Silbereisen & Helene Fischer gehen mit Liebes-Duett viral

Florian Silbereisen zu Besuch bei Helene

Ursprünglich war der Song als einmaliges Duett für die "Helene Fischer Show" am 25. Dezember 2024 gedacht; hier besuchte Silbereisen seine Ex auf der Bühne. Die beiden sprachen über ihre enge Freundschaft, die sie bis heute verbindet – und verrieten, dass Florian seine Ex und ihren Ehemann regelmäßig besucht. Im Anschluss ans herzerwärmende Gespräch performten die beiden dann den Song "Schau mal herein", eine Neuinterpretation des 1978er-Hits "Stumblin' In" von Chris Norman und Suzi Quatro – und betonten auch hier, wie wichtig sie einander sind.