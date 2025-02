DVD Highlights der Woche: mit starken Frauen und einem kultigen Detektiv

Diese Woche erscheinen spannende Filme auf DVD und Blu-ray: Das Biopic Die Witwe Cliquot, das Drama Memory und das Spin-off Mr. Monks letzter Fall bieten fesselnde Geschichten von starken Frauen bis zu einem kultigen Detektiv.

Diese Filme sind sehenswert: Geschichten über Frauen, die für ihre Rechte kämpfen, Männern die Stirn bieten und ihre eigenen Wege gehen, waren auf der großen Leinwand früher eher rar gesät. Heute drängen sie jedoch zum Glück immer stärker in die Kinos. Ein neuer Vertreter ist das Biopic "Die Witwe Cliquot", das sich dem Leben Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardins nähert. Eine Unternehmerin, die als "Grand Dame de Champagne" bekannt wurde. Nun erscheint der Film, ebenso wie das Beziehungsdrama "Memory" und das Spin-off "Mr. Monks letzter Fall" auf DVD und Blu-ray.

"Die Witwe Cliquot" (VÖ: 13. Februar) Der Clou am Biopic "Die Witwe Cliquot", das auf einem Sachbuch der Kulturhistorikerin Tilar J. Mazzeo basiert: Es wird auf zwei Zeitebenen erzählt. Zum einen schildert der Film die Romanze zwischen der Titelheldin (Haley Bennett) und ihrem Ehemann François (Tom Sturridge). Zum anderen beschreibt er Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardins Kampf um die Fortführung der Champagnergeschäfte nach dem Tod ihres Gatten Anfang des 19. Jahrhunderts. Mit Joe Wright ("Stolz und Vorurteil", "Abbitte") stand Thomas Napper als Produzent ein Experte für hochwertige Kostümdramen zur Seite. Neben Hauptdarstellerin Haley Bennett, die ihre Rolle mit stiller Entschlossenheit anlegt, überzeugen dann auch vor allem die Bilder von "Die Witwe Clicquot". Gedreht wurde übrigens teilweise in der Champagne, jener französischen Region, in der das noch heute existierende Unternehmen Veuve Clicquot Ponsardin seinen Sitz hat.

Preis DVD: circa 13 Euro

FR/GB, 2023, Regie: Thomas Napper, Laufzeit: 86 Minuten

"Memory" (VÖ: 13. Februar) Eine Frau hangelt sich gelangweilt durch ein Jubiläums-Treffen der Highschool-Klasse, fährt dann nach Hause, und ein Mann folgt ihr. Die ganze Nacht sitzt er anschließend draußen vor dem Haus, trotz Regen und Kälte, und als sie ihn am nächsten Morgen dort vorfindet und Fragen stellt, guckt er sie nur verdutzt an. Im wahren Leben wäre das wohl ein Fall für die Polizei. Hier ist es der Beginn eines feinfühligen Dramas mit zwei Hollywood-Stars in Bestform. Worum geht es in "Memory"? Vor allem um zwei verlorene Seelen, die in New York auf ganz unterschiedlichen Pfaden durchs Leben irren, aber dabei doch irgendwie zueinanderfinden. Sozialarbeiterin Sylvia (Jessica Chastain) hat als Alkoholikerin viel Schlimmes hinter sich und würde das alles am liebsten vergessen. Saul (Peter Sarsgaard) hingegen kämpft verzweifelt gegen das Vergessen. Er leidet unter beginnender Demenz, seine Familie macht sich Sorgen. "Warum bist du mir von der Party gefolgt?" – Mit Fragen wie dieser läuft die alleinerziehende Mutter Sylvia bei Saul immer wieder gegen die Wand. Und doch scheint das Schicksal die beiden füreinander bestimmt zu haben.

Preis DVD: circa 15 Euro

MX/US, 2023, Regie: Michel Franco, Laufzeit: 103 Minuten

"Mr. Monks letzter Fall" (VÖ: 13. Februar) Phobien, Zwangsstörungen und ein bisschen Klarinette, um die Nerven wieder zu beruhigen: Adrian Monk (Tony Shalhoub) war schon ein seltsamer Typ, wurde aber trotz seiner angeblich 312 Phobien schnell zum Publikumsliebling. Denn bei aller Schrulligkeit war Monk eben auch ein brillanter Ermittler, der – ohne großes Blutvergießen – jeden noch so schwierigen Fall lösen konnte. Der heute 71-jährige Shalhoub fand in dem neurotischen Privatdetektiv seine Paraderolle, die ihm unter anderem drei Emmys, zwei SAG-Awards und einen Golden Globe einbrachte. "Mr. Monks letzter Fall" ist ein Spin-off der 2010 eingestellten Kultserie. Zunächst wirkt im 90-Minüter alles harmonisch. Bei Monks Stieftochter Molly (Caitleen McGee) steht die Hochzeit ins Haus. Doch dann wird sie in einen Mord verwickelt ... Neben Tony Shalhoub geben sich in dem Krimi auch andere Schauspielerinnen und Schauspielerinnen der Originalbesetzung die Ehre – etwa Melora Hardin, Ted Levine und Traylor Howard.

Preis DVD: circa 13 Euro

US, 2023, Regie: Randy Zisk, Laufzeit: 93 Minuten

