Geplatzte Verlobung: Patricia Blanco ist schon wieder Singl

Das neue Jahr hätte für Patricia Blanco kaum glücklicher beginnen können. Doch nach der Verlobung an Silvester ist mit ihrem neuen Freund nun schon wieder alles aus. Patricia Blanco ist wieder Single. Das berichtet RTL.

"Leider müssen wir heute die Trennung von Patricia Blanco und ihrem Verlobten Ben bekanntgeben", heißt es in einem Statement, in dem Blancos Management das Liebes-Aus bestätigt. Es sei "eine Liebe mit viel Aufwind, einer sehr intensiven und schönen Zeit" gewesen, aber "dann doch leider ohne Happy End". Weiter heißt es in dem Schreiben: "Beide möchten respektvoll miteinander umgehen und brauchen jetzt erst mal Abstand. Es wurde sich darauf verständigt, sich öffentlich nicht zu diesem Thema zu äußern."