Sportlegende überrascht in Super-Bowl-Halbzeitshow als Tänzerin

Keine Geringere als Tennis-Superstar Serena Williams zeigte gekonnt Tanzmoves auf großer Bühne. Während Lamar seinen Song "Not Like Us" rappte, war Williams bei der TV-Übertragung kurz eingeblendet. Im Cheerleader-Outfit samt kurzem blauen Faltenrock, passender Jacke und Sneaker shuffelte die 43-Jährige zu dem Raptrack. So kurz der Auftritt im TV auch gewesen sein mag – er verschaffte Williams große Aufmerksamkeit.