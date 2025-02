"Generation Z": Kritik zur neuen Zombieserie in der ZDFmediathek

In Filmen, Serien und auch in den Feuilletons ist schon so ziemlich jede Spielart von Generationenkonflikt durchgespielt worden. Sollte man meinen. Klima, Schulden, Sittenverfall, alles schon dagewesen. Doch Erfolgsregisseur Ben Wheatley hat der "Boomer vs. Gen-Z"-Mär noch was abgewinnen können: In seiner Serie "Generation Z" droht nämlich die Zombie-Boomer-Apokalypse. ZDFneo zeigt die sechsteilige Eigenproduktion am 18. Februar, ab 22.20 Uhr. Bereits ab 15. Februar ist sie in der ZDFmediathek zu sehen.