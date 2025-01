„The Night Agent“ Staffel 2: Peter Sutherland ist auf Netflix zurück!

„The Night Agent“ Staffel 1 mit mega Quoten

Obwohl Peter Sutherland (Gabriel Basso) seinen Telefondienst aufgeben musste, startet er jetzt als Night Agent erst so richtig durch. Mit 168,7 Streaming-Stunden in den ersten Tagen und einer Top-10 Platzierung in etwa 93 Ländern, etablierte sich der Action-Thriller zum drittbesten Staffel-1-Start einer Netflix Original-Serie. Wird auch die zweite Staffel an diesen unglaublichen Erfolg anknüpfen können? Das werden wir wohl erst in Kürze erfahren, wenn die Fortsetzung endlich gestreamt werden kann.