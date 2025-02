„Are You The One?“: So geht es in den neuer Staffel ab

Seit dem Jahr 2020 stellt sich für 20 bzw. 21 Singles immer wieder die Frage „Are You The One?“. Den Teilnehmenden der Dating-Reality-Show fällt die Aufgabe zu, sogenannte „Perfect Matches“ zu finden. Dabei handelt es sich um ihren – auf Basis der Antworten in einem vor der Show ausgefüllten Fragebogen – idealen Gegenpart. Nur wenn das bei allen zehn Pärchen gelingt, winkt am Ende die maximale Gewinnsumme von 200.000 Euro. Fans können sich jetzt auf eine neue Staffel freuen, die auch dieses Mal wieder Sophia Thomalla moderiert.

„Are You The One?“ – Die interessanten Teilnehmerinnen Mit der 23-jährigen Bürokauffrau Selina („Toxische Boys rieche ich schon von weitem und will sie trotzdem“) scheinen Verwirrungen bei der Suche nach den perfekten Pärchen vorprogrammiert. Influencerin Camelia (29) möchte hingegen „Arschlöcher“ erziehen und ist angesichts ihrer Teilnahme an Joyn-Formaten wie „Krass Klassenfahrt“, „Ready? Fresh? Date!“ und „Hausparty X“ schon fast eine Kandidatin für den Ableger „Are You the One? Reality Stars in Love“. Store-Managerin Joanna (26) meint hingegen: „An meiner Seite sieht jeder Mann gut aus.“ Das könnte bei einer Show, bei der sie nur einen perfekten Mann finden soll, ungünstig sein.

Die spannendsten Teilnehmer von „Are You The One?“ Tano (23) könnte ein Fall für Camelia sein. Schließlich vermutet der Maschinenführer selbstkritisch, „ein kleines Arschloch“ zu sein. Dem 27-jährigen Danish steht hingegen in der Show möglicherweise eine völlig neue Erfahrung bevor. Denn der Sales-Manager erklärt ziemlich selbstbewusst: „Dank meines Aussehens habe ich noch nie einen Korb bekommen.“ Bei Joshua (24) geht Liebe anscheinend irgendwie durch den Magen: „Ich halte mir eine Frau lieber warm, bevor ich Schluss mache, bevor ich am Ende nichts mehr ‚zu essen‘ habe.“ Möglicherweise ist der Student damit ein Kandidat für den sogenannten „Boom Boom Raum“. Mal schauen, was Selina von ihm hält.

Wann und wo ist „Are You the One?“ zu sehen? Ursprünglich war die Kuppelshow zur Primetime bei RTL zu sehen. Nach wohl eher enttäuschenden Quoten folgte dann die Verbannung ins Nachtprogramm. Seit Staffel 3 findet das Format nur noch beim hauseigenen Streamingdienst statt, wo es sich allerdings offensichtlich eine Nische erobert hat. Auch die 6. Staffel erscheint exklusiv auf RTL+. Fans können sich auf insgesamt 21 Episoden freuen, die wöchentlich als Doppelfolgen herauskommen. Den Auftakt gab es am 4. Februar 2025 zu sehen. Zudem hat RTL eine große Wiedervereinigungsshow am Ende der Staffel angekündigt.