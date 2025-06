"Bauer sucht Frau international": Kritik zum Staffelauftakt der RTL-Sendung mit Inka Bause

Die Welt-Ordnung ist in Schieflage geraten. Umso größer die Sehnsucht, vielleicht sogar in der RTL-Herzschmerz-Reihe "Bauer sucht Frau international" noch friedliche Orte abseits von Kriegen, Krisen und Krawallpolitikern zu finden. Immerhin geht es hier ja um das pure Liebesglück – oder um die Aufzucht putziger Tiere oder die sinnstiftende Arbeit in der Natur. Inka Bause moderiert nun schon die siebte Staffel des Exotik-Ablegers der Landwirte-Liebesvermittlung. Für die acht neuen Folgen hat der Sender Bindungswillige auf vier Kontinenten aufgespürt.