"Es gibt Kollegen, die habe ich nicht mehr erkannt": Kritik von Inka Bause und Barbara Schöneberger an Filterwahnsinn

Jedes Foto für Social Media retouchieren und mindestens einen Filter darüber legen? Nicht mit Inka Bause und Barbara Schöneberger. Die beiden Moderatorinnen kritisieren, dass einige deutsche TV-Stars es mit den Filtern übertreiben. "Ich will ja keine Namen nennen. Aber es gibt Kölner Kolleginnen, die habe ich auf dem Flur nicht mehr erkannt, bevor sie zur Maske gegangen sind", sagt Bause. Erst an der Stimme habe sie die jeweilige Person erkannt.

"Bei unseren Kolleginnen bemerke ich auch immer mehr, dass da oft ein Weichzeichner am Werk ist", kritisiert Schöneberger. "Die sehen in echt ja genau so aus wie wir, aber bei Instagram komplett glatt." Die beiden Moderatorinnen wollen es anders machen und verzichten deshalb weitestgehend auf die Bearbeitung ihrer Bilder. "Ich finde es falsch, dass alles so beschönigt wird", sagt Schöneberger deutlich.