Schlagerstar Eloy de Jong: Der ewige Schmerz eines trauernden Vaters um seinen verstorbenen Sohn Milon

Eloy de Jong hatte 2011 einen schweren privaten Schicksalsschlag zu verkraften: Sein Sohn Milon starb wenige Stunden nach der Geburt. Der Verlust beschäftigt den Sänger noch heute. Auf Instagram erinnerte der 52-Jährige an seinen Sohn.

Eloy de Jong ist heute ein fester Bestandteil der deutschen Schlagerszene und schon vor seiner Solokarriere stand er mit der Boygroup Caught in the Act als Popstar auf der Bühne. Heute lebt der gebürtige Niederländer ein erfülltes Familienleben. An seiner Seite: Partner Ibo. Gemeinsam sind sie Eltern einer Tochter. Doch ihre Geschichte ist auch von Trauer geprägt.