60. Geburtstag von Elizabeth Hurley: Die Schauspielerin überrascht ihre Follower mit einem Nacktfoto

Dass sie keinerlei Probleme damit hat, ihren Körper auch nackt zu zeigen, bewies Elizabeth Hurley zuletzt im Thriller "Strictly Confidential" (2024), bei dem ihr Sohn Damian Regie führte. Am Dienstag feierte die Schauspielerin ihren 60. Geburtstag und nutzte den Anlass, um sich erneut hüllenlos in Szene zu setzen. Sie teilte ein Nacktfoto auf Instagram, dass sie auf einer Wiese sitzend zeigt, nur mit einer Halskette bekleidet und mit den Armen um die Knie geschlungen.

"Ich fühle mich sehr gesegnet und bin dankbar dafür, die besten Freunde und die beste Familie der Welt zu haben", schrieb Hurley und erklärte, und dass das Foto "heute Nachmittag aufgenommen wurde... in meinem Geburtstagsanzug". Die "Austin Powers"-Darstellerin, die seit den 90er-Jahren auch erfolgreich als Model arbeitet, gratulierte sich zudem selbst: "Happy Birthday to me! Dieses Jahr war bereits ein wilder Ritt; mein 30. Jahr der Zusammenarbeit mit den Estée Lauder Companies, mein 30. Jahr als globale Botschafterin der @esteelaudercompanies Brustkrebskampagne, das 20-jährige Jubiläum von @elizabethhurleybeach und... ich bin verliebt."

James Gunn bestätigt: Neuer "Wonder Woman"-Film ist in Arbeit, doch Gal Gadot steht vor dem Ende einer Ära



Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Billy Ray Cyrus: "Die Liebe meins Lebens"

Am Ostersonntag machten Hurley und ihr neuer Freund, der Country-Sänger und Schauspieler Billy Ray Cyrus, ihre Liebe öffentlich. "Frohe Ostern", schrieben sie auf Instagram. Viel mehr als die beiden Wörter sagte das zugehörige Bild: Es zeigt das Paar vor einer Wiese an einem Zaun gelehnt; sie hält ihm ihre Wange hin, er küsst sie. Auch Cyrus teilte am Dienstag auf Instagram ein Foto von Hurley, die auf seinem Schoß sitzt: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an die Liebe meines Lebens", betitelte er seinen Beitrag.