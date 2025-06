Zweite Staffel von "Kaulitz & Kaulitz": Bill Kaulitz offenbart schlüpfrige Anekdote von der Netflix-Premiere

In rund einer Woche startet die neue Staffel "Kaulitz & Kaulitz" auf Netflix. Die Vorfreude bei den Fans ist riesig, und auch Bill und Tom Kaulitz fiebern dem Start bereits entgegen. In ihrem Podcast erinnern sie sich an die Premiere der ersten Staffel zurück – und an eine ganz besondere Begegnung.

Rund ein Jahr lang mussten sich die Fans gedulden, nun ist es bald so weit: Am 17. Juni startet die zweite Staffel "Kaulitz & Kaulitz" auf Netflix. In acht Folgen nehmen die Brüder Tom und Bill Kaulitz die Zuschauerinnen und Zuschauer dann wieder hautnah mit in ihr Leben und ihren Alltag.

In ihrem Podcast verrieten die beiden Musiker bereits, dass es auch dieses Mal wieder viel private Einblicke geben wird – inklusiver nackter Haut. Für die Fans dürfte dies aber kaum überraschend sein, denn auch in ihrem gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" plaudern die Tokio-Hotel-Stars regelmäßig gerne mal aus dem Nähkästchen.

So auch in der aktuellen Folge. Bill und Tom erinnern sich an die Premiere der ersten Staffel im Juni 2024 zurück. Und vor allem Bill scheint dabei besonders eine Begegnung sehr gut in Erinnerung geblieben zu sein.

Schlüpfrige Anekdote von der Netflix-Premiere "Beim letzten Mal war es ja so, dass ich jemanden mit abgeschleppt habe. Habe ich die Story erzählt damals, mit der Perücke?", beginnt Bill seine Anekdote. "Ich glaube ja, das kommt mir bekommt vor", erinnert sich Tom und verrät, er habe sogar mit dem Date seines Bruders im Auto gesessen.

"Also, ich weiß nicht, ob ich das damals erzählt habe, aber vor genau einem Jahr war ja die Premiere von Staffel eins und da habe ich mir einen kleinen Traum erfüllt und habe jemanden abgeschleppt, der eine Berufung hat, die ich sehr gut finde", gesteht Bill weiter. Um welchen Beruf es sich genau handelt, verrät er nicht. Laut den Brüdern sei es jedoch ein Job mit Uniform gewesen.

Den Unbekannten habe Bill dann spät abends nach der Premiere in seinem Hotelzimmer getroffen – und dort ging es nach den Aussagen des Tokio-Hotel-Sängers ziemlich leidenschaftlich zu: "Das war wirklich wild, das hat mir gut gefallen!", schwärmt er.

"Meine Perücke flog während des Aktes weg!" Die beiden verstanden sich demnach so gut, dass es Bill sogar die Haare vom Kopf riss – beziehungsweise die Perücke. "Ich hatte an dem Tag eine Perücke auf und die ist mir während des Aktes abgeflogen!", verrät Bill lachend. Doch damit noch nicht genug: "Dann habe ich die falsch herum wieder aufgesetzt und dann war der Pony quasi hinten und die langen Haare vorne", erinnert er sich sichtlich amüsiert. Eine durchaus skurrile Situation, bei der sich auch Bruder Tom das Lachen kaum verkneifen kann: "Also ein umgedrehter Vokuhila", scherzt er.

"Das ist jetzt das Ziel für die jetzige Premiere. Dass die Perücke wieder verrutscht, dass es quasi genauso wild wird wie bei der ersten Premiere", stellt Bill klar. Möglicherweise können sich die Podcast-Fans also schon bald auf neue wilde Date-Geschichten des 35-Jährigen freuen. Die Premiere der zweiten Staffel "Kaulitz & Kaulitz" findet am 12. Juni 2025 in Berlin statt. Ab dem 17. Juni gibt es die Folgen dann für alle Fans auf Netflix zu sehen.

