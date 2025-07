"Katastrophe": Kaulitz-Brüder wettern gegen Friedrich Merz

Jüngst äußerten Bill und Tom Kaulitz in einem RTL-Interview den Wunsch, "im Regierungsflieger eine Podcastkabine zu bekommen". Die Antwort folgte prompt – auf dem offiziellen Instagram-Account der Bundesregierung. Dort wurde in der vergangenen Woche ein Reel veröffentlicht, dass die Aussage der Kaulitz-Brüder aufgreift, das Innere des Flugzeugs und schließlich auch Friedrich Merz zeigt.

Der Wunsch der Zwillinge stehe nicht in Zusammenhang damit, "welcher Partei man angehört, wen man wählt, welche Politiker man gut findet oder supportet", betonte der 35-Jährige. Werbung für einzelne Politiker zu machen, sei "überhaupt nicht in unserem Interesse. Wir wollen darüber berichten, wie es ist, im Regierungsflieger zu sitzen. Und vor allem wollen wir gerne mitfliegen, weil wir dann nicht Linie fliegen müssen", lachte der Mann von Heidi Klum. Es gehe "mehr um den Lifestyle und die Hintergründe".

Die "Zirkuszelt"-Aussage des Kanzlers verurteilten die Brüder indessen scharf. Der Kommentar sei "sowas von out of line und sowas von bescheuert" gewesen, ärgerte sich Bill: "Völlige Entgleisung, total daneben, Wortwahl Katastrophe! Sowas überhaupt zu kommentieren – da frage ich mich wirklich, wie er auf die Idee kommt."

In der neuen Staffel der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" erfahren die Zuschauer von einem dramatischen Unglück, das die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz in ihrer US-Heimat trifft: Ein Rohrbruch setzt Haus und Studio unter Wasser.

Friedrich Merz hatte sich in der vergangenen Woche hinter Bundestagspräsidentin Julia Klöckner gestellt, die es ablehnt, am CSD in Berlin die Regenbogenfahne am Bundestag zu hissen. Zu Gast in der ARD-Talkshow "Maischberger" hatte der Kanzler erklärt: "Der Bundestag ist ja nun kein Zirkuszelt."