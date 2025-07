Liebes-Outing bei GNTM: Daniela Djokic und Samuel Dohmen sind ein Paar

Was für ein Jahr für Daniela Djokic: Nach dem die 20-Jährige in der 20. Staffel von "Germany's Next Topmodel" ihren großen Sieg bejubeln durfte, gibt es auch privat etwas zu feiern – und wieder hat Heidi Klums ProSieben-Show ihre Finger im Spiel. Denn in dem Kandidaten Samuel Dohmen, der ebenfalls an der 20. Staffel teilnahm, hat Daniela ihre große Liebe gefunden.