Das ist Stefan Raabs neue ESC-Jury: das sagen die Fans

Der diesjährige Eurovision Song Contest findet in Basel in der Schweiz statt. Dass die deutschen Künstler in den letzten Jahren schlecht abgeschnitten haben, ist wohl bekannt. Das möchte Stefan Raab ändern und hat seine neue Show „Chefsache ESC 2025“ ins Leben gerufen. Es werden vier Shows stattfinden, die von den kooperierenden Sendern ARD und RTL übertragen werden.

Stefan Raab hat zwei weitere Personen mit in seine Jury geholt: Moderator Elton und Sängerin Yvonne Catterfeld. In jeder Show wird noch ein weiterer Gast-Juror dabei sein, wer das sein wird, ist noch nicht bekannt. Moderiert wird die „Chefsache“ von Barbara Schöneberger.

Aus den Reihen der ESC-Fans sind gemischte Resonanzen zu hören. Vor allem die Auswahl von Elton wird stark kritisiert. Dass Elton und Stefan Raab bereits seit vielen Jahren befreundet sind und bereits sehr lange zusammenarbeiten, ist allseits bekannt. Und genau das ist der Punkt für viele Fans. Sie sind der Meinung, dass Elton nur dabei sei, um das zu machen, was Raab möchte. Zudem wird kritisiert, dass er keine Musikexpertise besäße und deshalb keine Künstler beurteilen sollte. Manche sind völlig entsetzt und sind der Meinung, er könne weder moderieren, noch hätte er Ahnung von Musik. Andere Fans sind jedoch auch positiv gestimmt. Sie freuen sich, dass jemand in der Jury dabei ist, der Musik vor allem konsumiert und die Perspektive der Hörer vertritt. Genau mit diesem Argument kontert auch Raab: Er ist von seiner Fähigkeit, die Musik zu beurteilen, gänzlich überzeugt.

Wann und wo laufen die Shows?

Die ersten drei Vorentscheide laufen am 14., 15., und 22. Februar zur Prime Time um 20:15 Uhr auf RTL. Zudem sind sie auf RTL+ zu streamen. Das Finale, wo auch die Zuschauer per Voting abstimmen, läuft am 01. März ebenfalls um 20:15 Uhr in der ARD. Die Folge ist ebenfalls in der Mediathek zu sehen.