Große Programmänderung bei ProSieben: Pufpaff macht Stefan Raab Platz

Es wurde in Medienkreisen als Kampfansage der besonderen Art wahrgenommen: Ab diesem Mittwoch (12. Februar, 20.15 Uhr) ist Stefan Raab mit seiner bislang nur beim Streamingportal RTL+ laufenden Sendung "Du gewinnst hier nicht die Million" erstmals im frei empfangbaren linearen Fernsehen zu sehen. Das Pikante: Die RTL-Show liefe damit jeden Mittwoch in direkter Konkurrenz zu "TV total", jener Reihe, die Raab einst für ProSieben erfunden und moderiert hat und die inzwischen sehr erfolgreich von Sebastian Pufpaff präsentiert wird.

Doch zu diesem mit Spannung erwarteten Quotenduell wird es nicht kommen. Wie ProSieben am Mittwochnachmittag bekannt gab, wird "TV total" den Sendeplatz wechseln. Bereits am 12. Februar wird anstelle der Unterhaltungsshow der Spielfilm "Mission Impossible – Dead Reckoning Teil Eins" gezeigt. "TV total" weicht in seiner letzten Mittwochausgabe auf 23.01 Uhr aus. Ab kommender Woche wechselt Pufpaff auf den Dienstagabend, 20.15 Uhr. Das hat Auswirkungen auf einen anderen Quoten-Hit des Senders aus Unterföhring.

Die GNTM-Männer gehen mittwochs statt dienstags auf den Laufsteg

Eigentlich hätte in den kommenden Wochen "Germany's next Topmodel" dienstags zur besten Sendezeit gesendet werden sollen. GNTM läuft in der aktuellen Staffel zweimal pro Woche. Donnerstags sind die weiblichen Nachwuchsmodels zu sehen (Auftaktfolge am 13. Februar, 20.15 Uhr) und die männlichen statt wie vorgesehen dienstags nunmehr mittwochs – und damit in direkter Konkurrenz zu "Du gewinnst hier nicht die Million – bei Stefan Raab".