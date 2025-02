"Mythos Ibiza – Hippies, Freiheit, Clubkultur": Alle Infos zur ARTE-Reportage

Der deutsch-jüdische Philosoph Walter Benjamin war in den 30er-Jahren einer der Ersten, der die vergessene Baleareninsel mit ihren weiß getünchten Häusern, ihren romantischen Sonnenuntergängen und den einfachen Menschen erlebte. Die ansehnliche ARTE/ZDF-Reportage von Fabian Wolf zeigt in Schwarzweiß-Bildern aber auch, dass nach dem Krieg auch andere die Insel schätzten – Studenten aus Paris und Amerika kamen, aber auch freiheitsliebende Spanier, die Francos strengem Regime auf dem Festland entkommen wollten. Als "Langhaarige" verschrien, lieferten sie sich mit Francos Guardia Civil mitunter heftige Kämpfe. Wie die Künstler, die Ibizas herbe Schönheit früh erkannten, trugen sie viel zu Ibizas Mythos bei, dem man nun zur Renaissance verhelfen will.