"Deutschland, warum bist du so?": Alle Infos zur ZDF-Reportage vor der Bundestagswahl

Deutschland, warum bist du so? Dokumentation • 14.02.2025 • 00:45 Uhr

Wenn die Deutschen am Sonntag, 23. Februar, einen neuen Bundestag wählen, geht damit ein kurzer und intensiver Wahlkampf zu Ende. Wem schenken die Wählerinnen und Wähler angesichts von Krisen und Kriegen ihr Vertrauen? Was bewegt die Menschen am meisten? Und welche Antworten liefern die Parteien und ihre Kandidaten auf die dringlichen Probleme der Gegenwart? Zehn Tage vor dem großen Wahlabend widmet sich das Zweite in einer "Langen Nacht zur Bundestagswahl" der Lage der Nation. Während sich die Spitzenkandidaten den Fragen des Publikums stellen, vertiefen zu später Stunde mehreren Reportagen brisante Themen wie Kriegsgefahr, Wirtschaftskrise, Wohnen und Gesundheitsversorgung.

Los geht es bereits ab 19.25 Uhr mit dem Polit-Talk "Klartext!", der vor allem die Wählerinnen und Wähler zu Wort kommen lassen will: In dem als "ZDF-Wahlforum" angekündigten Format lädt das Moderatorenduo Bettina Schausten und Christian Sievers die Bürger zum Dialog mit den Kanzlerkandidaten. Und derer gibt es in diesem Winterwahlkampf bekanntlich einige: Amtsinhaber Olaf Scholz, Unions-Kandidat Friedrich Merz, Grünen-Bewerber Robert Habeck und Alice Weidel von der AfD stellen sich in der 140-minütigen Live-Sendung den dringlichsten Fragen zu brennenden Themen. Vom Pflegenotstand zu den hohen Mieten, von Bürokratie bis Bahnverspätung, von der Unterbringung Geflüchteter bis zur Angst vor Krieg: Im Gespräch mit Ottonormalbürger und -bürgerin sollen die Spitzenkandidaten offenlegen, wie sie die Probleme zu lösen gedenken. Übertragen wird der Talk aus der ZDF-Fernsehwerft in Berlin.

Wie viel können wir uns noch leisten? Nach dem "heute journal" und den Talks von Illner und Lanz steigt das ZDF dann nach Mitternacht richtig tief in die Materie ein: Unter dem Titel "Deutschland, warum bist du so?" erkundet Journalistin Eva Schulz in zwei Reportagen die Lage im Land. Ab 0.45 Uhr geht es um eine Frage, die inzwischen viele Menschen und Milieus umtreibt: "Können wir uns das Leben noch leisten?" Den Fokus setzt die Journalistin dabei auf die junge Generation: Viele sorgen sich angesichts hoher Mieten und Preise um die Zukunft, während die zunehmende soziale Ungleichheit auch über die individuelle Betroffenheit hinaus Ängste schürt. Angereichert durch einen Erklärteil im Studio begleitet die 30-minütige Reportage unterschiedliche Protagonisten, um die sozialen Verwerfungen in Deutschland zu illustrieren.

Da wäre die Hamburger Studentin Aaliya, die als erste aus ihrer Familie studiert, finanziert nur durch Bafög und eigene Jobs. An ihrem Beispiel wirft der Film die Frage auf, weshalb junge Menschen mit ungleichen Bedingungen ins Arbeitsleben starten und wie diese Schere geschlossen werden kann. Finanzielle Sorgen plagen auch eine junge Familie, die trotz mittlerem Einkommen mit den Lebenshaltungskosten hadert; hier wird die schwindende Kaufkraft der Mittelschicht verdeutlicht. Zudem spricht Eva Schulz mit Isabel Grupp-Kofler, einer Unternehmerin, die über Erbschaftssteuern und soziale Verantwortung reflektiert. Wie blickt die CEO eines erfolgreiches Familienunternehmens auf die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich?

Was passiert im Ernstfall? Im Anschluss, ab 1.15 Uhr, widmet sich Eva Schulz dann einer weiteren großen Frage, die sich derzeit viele Menschen im Land stellen: "Wie ready sind wir für einen Krieg?", heißt es im Titel etwas zu nonchalant angesichts eines heiklen Themas. Schließlich stehen auch hier die Sorgen vor allem junger Leute im Mittelpunkt: Wie groß ist nach dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine die Kriegsgefahr hierzulande? Was, wenn der Ernstfall wirklich eintritt? Die Journalistin fragt nach, wie es um den Katastrophenschutz, um Schutzräume und die Bereitschaft der Bundeswehr bestellt ist. Dabei spricht sie mit einem Staffelkapitän der Luftwaffe, der bei der Verteidigung des NATO-Luftraums eine wichtige Rolle zukäme, aber auch mit Menschen auf einer Friedenskundgebung, die sich gegen Aufrüstung und für Diplomatie einsetzen.

Spät in der Nacht zeigt das Zweite anschließend noch die Reportage "Die Malocher – Wirtschaftskrise vor Ort" (1.45 Uhr), die sich der Krise des hiesigen Mittelstandes annimmt, sowie ab 2.30 Uhr die Doku "Spiel mit der Wahrheit – Wie Populisten Meinung machen", die sich kurz vor der Wahl hochaktuell Themen wie der Meinungsmache in alternativen und sozialen Medien sowie dem Einsatz von KI und Fake News im "Spiel mit der Angst" annimmt.

Deutschland, warum bist du so? – Do. 13.02. – ZDF: 00.45 Uhr

