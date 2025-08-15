Home News TV-News

„Marcel war anders“: Kritik an TV-Darstellung in „Aktenzeichen XY... ungelöst“

Rätselhafter Tod

„Marcel war anders“: Kritik an TV-Darstellung in „Aktenzeichen XY... ungelöst“

15.08.2025, 11.20 Uhr
von Pamela Haridi
Der Tod von Marcel Falk, dessen Körper in Berlin verstümmelt aufgefunden wurde, bleibt rätselhaft. Eine Freundin des Opfers äußert Zweifel an der Darstellungsweise der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“.
Rudi Cerne moderiert "Aktenzeichen XY... Ungelöst" seit mehr als 20 Jahren.
Rudi Cerne moderiert "Aktenzeichen XY... Ungelöst" seit mehr als 20 Jahren.   Fotoquelle: ZDF/Tobias Schult

Wer ist schuld am Tod von Marcel Falk? Um eventuelle Zeugen dieses grausamen Verbrechens ausfindig zu machen, richtete sich die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ vom 30. Juli 2025 mit einer Falldarstellung an die Zuschauer. Nun äußerte eine Freundin des Opfers jedoch Zweifel an deren Wahrheitsgehalt.

Ein schockierender Fund

Es ist ein grausamer Fund, der bundesweit für Entsetzen sorgte: Im Februar 2024 entdeckten Spaziergänger im Volkspark Prenzlauer Berg in Berlin einen abgetrennten menschlichen Oberschenkel. Nach der Obduktion stand fest: Das Körperteil gehörte zu dem 42-jährigen Marcel Falk aus Osterburg. Das Opfer war zum Zeitpunkt der Abtrennung des Oberschenkels bereits tot. Bis heute fehlt vom restlichen Leichnam jede Spur. Die Polizei ermittelt in einem der rätselhaftesten Kriminalfälle der letzten Monate. Hinweise auf den Täter oder den genauen Tathergang gibt es derzeit nicht.

Große Reichweite dank TV-Format

Am Mittwochabend, den 30. Juli 2025, widmete sich die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ diesem Verbrechen. Mit einer Falldarstellung versuchte das Format, neue Hinweise zu gewinnen. Für viele Zuschauer war es ein informativer Beitrag – für eine Freundin von Marcel Falk jedoch hauptsächlich ein Grund zur Kritik.

Derzeit beliebt:
>>Caro Cult im Interview: "Frauen haben genauso ein Recht darauf, wütend und laut zu sein"
>>"Starnacht am Wörthersee": Diese Stars sind zu Gast
>>DVD-Highlights der Woche: "Passenger", "Shadow Force" und "Niki de Saint Phalle"
>>"heute-show spezial": Eine Beleuchtung der Tabak- und Vapingindustrie

„Das war nicht seine Art“

Die Frau, die anonym bleiben möchte und daher seitens der Tageszeitung Volksstimme Patricia Landner genannt wird, sei nach eigenen Angaben „lange Jahre freundschaftlich mit dem Opfer verbunden“ gewesen. Laut Volksstimme kritisierte sie mehrere Darstellungen. So wurde in einer Szene Marcel Falk der Rucksack gestohlen. Seine Reaktion hierauf hielt Patricia Landner für unglaubwürdig: „Der hätte das nicht so einfach hingenommen.“ Ihrer Einschätzung nach hätte Marcel F. auch eine ihm völlig fremde Österreicherin nicht einfach angesprochen. Ebenso bezweifelte sie die in der Sendung gezeigte plötzliche Trennung, in deren Verlauf er sich geweigert haben soll, die Österreicherin zur Botschaft ihres Landes zu begleiten, da ihr ebenfalls der Rucksack samt Personaldokumenten gestohlen worden sei. „Dass Marcel sich ohne ersichtlichen Grund geweigert haben soll“, glaube sie nicht. „Das war nicht seine Art.“

Zwischen Ermittlung und Inszenierung

Seit Jahrzehnten ist „Aktenzeichen XY... ungelöst“ ein fester Bestandteil der deutschen TV-Landschaft. Zahlreiche Anrufe aus der Bevölkerung führten im Laufe der Sendungen zu sachdienlichen Hinweisen und schließlich zum Ermittlungserfolg. Die Mischung aus nachgestellten Szenen und Gesprächen mit Ermittlern soll nicht nur informieren, sondern auch das Publikum emotional erreichen. Genau hier liegt jedoch das Spannungsfeld: Angehörige und Freunde erleben oft eine Diskrepanz zwischen der medialen Darstellung und der eigenen Erinnerung an den Menschen.

Sender verweist auf Polizeiinformationen

Das ZDF betonte stets, dass sämtliche in der Sendung gezeigten Darstellungen auf Informationen der ermittelnden Polizeibehörden beruhen. Man baue keinerlei Spekulationen ein und auch dramaturgische Entscheidungen würden stets in enger Abstimmung mit der Polizei getroffen. Dennoch kam es bereits des Öfteren vor, dass Angehörige mit einigen Details aus den Falldarstellungen nicht einig gingen.

Wenn Aufklärung auf Emotionen trifft

Patricia Landner versteht natürlich, dass die Sendung das Ziel verfolgt, neue Hinweise zu gewinnen. Mit der verzerrten Darstellung laufe man jedoch Gefahr, die Ermittlungen in die falsche Richtung zu lenken. So wurde ihrer Ansicht nach auch Falks Aufenthalt vor seiner Ankunft in Berlin zu wenig berücksichtigt. Seine Zeit in Rathenow wurde seitens der Ermittlungsbehörden lediglich auf den Rauswurf aus der Wohnung einer Bekannten reduziert. Laut Landner sollte deren Rolle dringend hinterfragt werden. Ihr fiel es besonders verdächtig auf, dass diese Bekannte kurz nachdem die Mutter vom Tod ihres Sohnes erfahren hatte, bei dieser anrief, um zu fragen: „Marcel ist tot?“ – „Woher wusste sie das zu diesem Zeitpunkt?“, fragte Landner im Gespräch mit Volksstimme.

Eine besondere Herausforderung

Viele Einzelheiten aus Marcel Falks Leben in dieser Zeit liegen im Dunkeln verborgen, weswegen sich die Aufarbeitung des gesamten Falles als besonders herausfordernd erwies. Der 42-Jährige war psychisch krank, seit seiner Kindheit stark alkoholabhängig und lebte zuletzt auf der Straße. Er war ca. 1,70 Meter groß, hatte dunkle Haare und war oft unrasiert. Sein Körper war übersäht mit zahlreichen Tattoos, darunter viele Tribals sowie die Abbildung eines Maschinengewehrs auf seinem Bauch.

Die Suche geht weiter

Die Polizei Berlin bittet weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung. Jede Beobachtung, so klein und unwichtig sie auch erscheinen mag, könnte helfen, den Fall aufzuklären. Für sachdienliche Hinweise setzte sie eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro aus. Zeugen, die den 42-jährigen Osterburger in den letzten Tagen vor seinem Tod – insbesondere in der Zeit vom 15. bis 26. Februar 2024 – gesehen haben oder Angaben zu den Umständen seines Verschwindens machen können, werden gebeten, sich beim LKA Berlin zu melden. Laut ZDF ist die Behörde unter der Nummer 030/4664 0 zu erreichen. Für Patricia Landner bleibt die Hoffnung, dass nicht nur der oder die Täter gefunden werden, sondern auch das Bild, welches öffentlich von Marcel Falk in Erinnerung bleibt, auch dem Menschen gerecht wird, den sie kannte.

True-Crime-Sensation: Der Fall Amanda Knox als Serie
Der Fall Amanda Knox gilt als einer der spektakulärsten True-Crime-Fälle des Jahrtausends. Die neue Disney-Serie "The Twisted Tale of Amanda Knox" beleuchtet die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven und zeigt, wie falsche Narrative das Leben der Beteiligten beeinflussen.
Justizdrama
The Twisted Tale of Amanda Knox

Inspiration fürs Wochenende gesucht? In unserem kostenlosen „Hallo! Wochenende“-Newsletter gibt’s jede Woche Gewinnspiele, Rezepte, Rätsel und natürlich TV-News und Streaming-Tipps. Hol dir deinen wöchentlichen Ideen-Boost bequem ins Postfach – jetzt direkt anmelden:

HALLO! WOCHENENDE
Geschlecht
*Pflichtangabe

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Aktenzeichen XY... ungelöst" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

DFB-Pokal-Auftakt auf der Alm: Muss Bremen zittern?
"sportstudio live – DFB-Pokal, 1. Runde: Arminia Bielefeld – Werder Bremen"
Arminia Bielefeld - SV Werder Bremen
Kultfigur verlässt die "Rosenheim-Cops" – Ersatz steht endlich fest
Endlich Klarheit
Ursula Maria Burkhart (Rolle: Verwaltungsbeamtin Marianne Grasegger), Marisa BURGER (Rolle: Sekretaerin Miriam Stockl), Karin Thaler (Rolle: Hofer-Hofbesitzerin Marie Hofer), Anastasia Papadopoulou (Rolle: Rechtsmedizinerin Elena Dimos), Sarah Thonig (Rol
Diese Stars überraschten bei "Bares für Rares" mit verrückten Gegenständen
Prominente Schätze
Cathy Hummels zu Besuch bei "Bares für Rares" und Horst Lichter.
Andrea Kiewel damals und heute: So hat sich die Moderatorin verändert!
Hättest du sie erkannt?
Moderatorin Andrea Kiewel steht in glitzerndem Shirt nach der Show" Kiwis große Partynacht" im Studio Adlershof.
10 Jahre "Wir schaffen das": Eine Bilanz
Am Puls mit Sarah Tacke: Flucht und Krise – 10 Jahre "Wir schaffen das"
Am Puls mit Sarah Tacke Flucht und Krise - 10 Jahre "Wir schaffen das"
Sprung ins kalte Wasser: Simon entdeckt das Freibad
"Für immer Freibad"
"Für immer Freibad"
So litt Giovanni Zarrella unter seiner Arbeitslosigkeit: Niemand sollte es erfahren!
Alles gelogen?
Giovanni Zarrella spricht offen über seine täglichen Lügen, damit er sein Doppelleben verschleiern konnte.
„Bares für Rares“: Ein Blick hinter die Kulissen
Fakten zur beliebten ZDF-Trödelshow
Die Händler Jan Cizek, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Daniel Meyer und Markus Wildhagen stehen mit Moderator Horst Lichter im Händlerraum, dabei lächeln sie in die Kamera.
G.G. Anderson packt aus: Funkstille mit Roland Kaiser!
Schlager-Zoff
Roland Kaiser/G.G. Anderson
Trödel zur Prime-Time: Kann Timor Krause die Händler verblüffen?
"Bares für Rares XXL"
Bares für Rares XXL
Peinliche Panne: Judith Rakers verrät kurioses Dating-Missgeschick
WhatsApp-Fauxpas
Ups, das ging nach hinten los! Judith Rakers versendete intime Fotos an den falschen Empfänger!
True-Crime-Sensation: Der Fall Amanda Knox als Serie
Justizdrama
The Twisted Tale of Amanda Knox
Caro Cult über die Gehälter im Filmbusiness: "Frauen verdienen oft ein Drittel weniger"
Gleichberechtigung
Caro Cult im Interview
Sky du Monts letzter Akt: Ein filmreifer Abschied
Karriereende
Sky du Mont
Nach "Das Kanu des Manitu": Folgt die Fortsetzung der Fortsetzung?
Neuer Film?
Christian Tramitz, Rick Kavanian und Michael "Bully" Herbig
Start der zweiten Staffel von "Love Island VIP": Das ist der vollständige Cast!
Auf RTLZWEI
Von Dschungelkönig bis GNTM-Teilnehmer: Dieser Cast verspricht heiße Flirts, Temperament und jede Menge Drama!
Die verbotenen Ausflüge der Naadirah: Ein Drama voller Brisanz
"Tage mit Naadirah"
"Tage mit Naadirah"
Maria auf der Suche nach Freiheit: Ein Roadmovie der besonderen Art
"Auf der Walz – Drei Jahre und ein Tag"
Auf der Walz - Drei Jahre und ein Tag
Das ist Roland Kaisers Ehefrau Silvia
Eheleben
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Jan Josef Liefers' Weg zum "Tatort"-Star: Vom Tischler zur Kultfigur
Seine Karriere in Bildern
So kennen wir Jan Josef Liefers – doch der Darsteller sah früher ganz anders aus.
Beatrice Egli im Interview: "Für mich gab es nie einen Plan B"
Über Hexenschuss und geplatzte Reißverschlüsse
Beatrice Egli trägt ein rosafarbenes Jacket und lacht.
Andrea Kiewel ungewöhnlich privat: Das ist ihr Verlobter
Vierte Ehe für die "Fernsehgarten"-Moderatorin
ZDF-"Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel hat sich mit ihrem israelischen Soldaten verlobt.
Hendrik Duryn als "Der Lehrer": Sechs neue Folgen angekündigt!
Serien-Fortsetzung
Schauspieler Hendrik Duryn steht in der Rolle des Stefan Vollmer in einem Klassenzimmer vor der Tafel.
Neues Album, neuer Mut: Beatrice Egli im Interview über "Hör nie auf damit"
Schlagerstar im Gespräch
Beatrice Egli trägt ein lilafarbenes Oberteil und lacht.
Andrea Kiewel: Die Ex-Männer der ZDF-Moderatorin im Überblick
„Kiwi" und die Liebe
Andrea "Kiwi" Kiewel ist mit einem israelischen Ingenieur und Reservisten verlobt.
Das macht Beatrice Egli so nahbar!
Schlagerstar im Interview
Beatrice Egli lächelt.
Das "Sommerhaus der Stars" 2025: Diese Promi-Paare sind dabei!
Auch Krimi-Star dabei
Jochen und Tina Horst
Verbotene Episoden: Warum werden diese "Tatort"-Folgen versteckt?
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?
Rückzugsort des Schlagerstars: So wohnt Anna-Carina Woitschack
Schlagerstar privat
Anna-Carina Woitschack verrät, wo ihr Rückzugsort ist.
Die spektakulärsten Fälschungen bei „Bares für Rares“ – und wie sie aufflogen
Fake im TV
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.