"JENKE. Zeitreise. Was die wilden 80er mit dem Heute verbindet (1)": Das Experiment auf ProSieben

"JENKE. Zeitreise. Was die wilden 80er mit dem Heute verbindet (1)"

Das Lieblingsjahrzehnt der Deutschen? Jenke deckt auf!

17.11.2025, 06.15 Uhr
von Rupert Sommer
ProSieben-Reporter Jenke von Wilmsdorff begibt sich in einer zweiteiligen Reportage auf eine Zeitreise in die 80er-Jahre und hinterfragt die nostalgischen Erinnerungen der Deutschen an diese Dekade.
JENKE. Zeitreise. Was die wilden 80er mit dem Heute verbindet (1)
Nostalgie pur: Jenke von Wilmsdorff geht dem sich hartnäckig haltenden Gerücht auf den Grund, dass die Welt in den 80er-Jahren eine angeblich bessere war.  Fotoquelle: Joyn / Willi Weber
JENKE. Zeitreise. Was die wilden 80er mit dem Heute verbindet (1)
Oft ist es ein bestimmter Song, der starke Gefühle von Nostalgie auslöst. Dem geht Jenke von Wilmsdorff auf den Grund.  Fotoquelle: Joyn / Willi Weber
JENKE. Zeitreise. Was die wilden 80er mit dem Heute verbindet (1)
Skurrile Mode, kuriose Fitness-Begeisterung: Jenke von Wilmsdorff kleidet sich im Aerobic-Stil.  Fotoquelle: Joyn / Willi Weber
JENKE. Zeitreise. Was die wilden 80er mit dem Heute verbindet (1)
Mit dem Fall der Mauer endete die Teilung Deutschlands. Die 80er-Jahre waren 1989 fast schon wieder vorbei.  Fotoquelle: IStock/RolandBlunck/RolandBlunck

Kann man der eigenen Erinnerung überhaupt trauen? Die zweiteilige Reportage "JENKE. Zeitreise. Was die wilden 80er mit dem Heute verbindet (1)" geht einem Mythos auf den Grund.

ProSieben
JENKE. Zeitreise. Was die wilden 80er mit dem Heute verbindet (1)
Reportage • 17.11.2025 • 20:15 Uhr

Der ProSieben-Reporter Jenke von Wilmsdorff möchte herausfinden, worum so viele vor allem damals im Westen lebende Deutsche die Dekade vor dem Fall der Mauer als eine der glücklichsten bezeichnen. Immerhin ist immer wieder die Rede vom Lieblingsjahrzehnt, in dem angeblich "die Welt noch in Ordnung" gewesen sei. Aber kann das stimmen?

Als der SuperGAU Europa bedrohte

Gut möglich, dass es vor allem um ein diffuses Gefühl geht – um Musikströmungen, Konsumerinnerungen, vielleicht die eine oder andere schöne Urlaubsreise in dieser Zeit und natürlich die Assoziation mit 80er-Jahre-Mode mit den berühmt-berüchtigten gekrempelten Anzugärmeln im "Miami Vice"-Stil sowie den Schulterpolstern.

Es war aber auch die Zeit, in der sich 1986 der nukleare Super-GAU im Atomkraftwerk Tschernobyl ereignete, in der vom sauren Regen, dem Waldsterben und der Luftverschmutzung die Rede war und in der eine Eskalation des damaligen Kalten Krieges zu befürchten war. Jenke, selbst ein typischer Vertreter der sogenannten "Boomer"-Generation, überprüft die Einseitigkeit von nostalgischen Anwandlungen und stellt sich der Debatte mit "GenZ"-Vertretern von heute.

Die zweite Folge der Reihe "JENKE. Zeitreise. Was die wilden 80er mit dem Heute verbindet" strahlt ProSieben direkt im Anschluss um 22.30 Uhr aus.

JENKE. Zeitreise. Was die wilden 80er mit dem Heute verbindet (1) – Mo. 17.11. – ProSieben: 20.15 Uhr

Die härtesten Jenke-Experimente jemals: "Meine Mutter hat geweint"
Jenke von Wilmsdorff ist bekannt für seine Selbstversuche, bei denen er sich extremen Herausforderungen stellt. Von Isolation über Alkohol bis hin zur Frage "Wie werde ich reich?" – er wagt alles. Eine Übersicht der fünf spektakulärsten Experimente.
Selbstversuche
Jenke von Wilmsdorff

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

