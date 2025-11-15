Chaos bei Bambi: Gottschalk entschuldigt sich für peinlichen Auftritt

Eigentlich hatte Thomas Gottschalk der Sängerin Cher ganz einfach einen Sonderpreis überreichen sollen – doch seinen Auftritt bei der Bambi-Verleihung am Donnerstagabend nutzte der Moderator vor allem für eine lange Rede mit teils zusammenhangslosen Anekdoten, die wenig mit der Musikerin zu tun hatten. Schnell wurden Vorwürfe laut, das einstige "Wetten, dass..?"-Gesicht hätte sich bei dem Event selbst in den Mittelpunkt gerückt. Jetzt hat sich Thomas Gottschalk zu der Kritik geäußert.

Der 75-Jährige gab auf "Spiegel"-Nachfrage an, auf der Bühne stellenweise nicht gewusst zu haben, was vor sich ging. So hatte sich Schauspielerin Sophie Berner vor der Verleihung in einem Cher-Kostüm gezeigt, woraufhin Thomas Gottschalk in ihre Richtung fragte: "Ich war vorhin etwas verwirrt, das war gar nicht Cher dahinten. Bist du Cher?" Als wenig später die echte Cher auf die Bühne kam, schien der erfahrene Entertainer die Sängerin zu ignorieren.

"Ich dachte plötzlich (als da eine Cher auf der Bühne stand und die andere von hinten dazu kam) an eine Verlade und war (zum ersten Mal auf einer öffentlichen Bühne) echt verwirrt und habe dann wirklich dummes Zeug erzählt", erklärte Thomas Gottschalk jetzt über diesen Moment gegenüber "Spiegel".

Thomas Gottschalk gesteht nach seiner Rede: "Karina war ebenfalls sauer" Doch damit nicht genug. Während seiner Rede erzählte Thomas Gottschalk außerdem, dass Cher "die einzige Frau" sei, "die ich in meinem Leben ernst genommen habe". Daraufhin erntete der Moderator Buhrufe aus dem Publikum. "Das Zitat in Bezug auf 'Frauen ernst nehmen' nehme ich hiermit ausdrücklich zurück und entschuldige mich dafür", sagte Gottschalk nun und stellte klar, dass er Frauen sehr ernst nehmen würde, "niemand weiß das besser als meine".

Karina, Gottschlaks Ehefrau, hatte ihren Mann zur Bambi-Verleihung begleitet und sei über seinen Auftritt alles andere als erfreut gewesen, wie Gottschalk gegenüber der "Bild" verriet. Auch dabei beteuerte er, dass keine gesundheitlichen Probleme der Auslöser für seine Verwirrung gewesen seien: "Ich war vor dem Auftritt hinter der Bühne, und da kam Cher zu mir. Ich umarmte sie, und wir redeten. Sie war blond. Dann gehe ich auf die Bühne, und plötzlich hängt Cher mit dunklen Haaren unter der Saaldecke auf der Disco-Kugel."

Sophie Berners Auftritt im Cher-Kostüm habe ihn aus der Bahn geworfen und dazu geführt, dass er gedacht habe, es handele sich um einen Gag. Die Folge: "Ich hatte einen Blackout. Ich wusste nicht mehr, wo ich bin und was ich hier machen soll." Gottschalk sagte weiter, dass er sich selbst so gar nicht kenne und gestand: "Das ist mir auch peinlich. Es ist halt passiert. Karina war ebenfalls sauer."