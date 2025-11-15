Home News Star-News

Chaos bei Bambi: Gottschalk entschuldigt sich für peinlichen Auftritt

Was war da los?

Chaos bei Bambi: Gottschalk entschuldigt sich für peinlichen Auftritt

15.11.2025, 09.42 Uhr
von Gianluca Reucher
Thomas Gottschalk sorgte bei der Bambi-Verleihung für Aufsehen. Seine Rede, die ursprünglich Cher gewidmet sein sollte, geriet zu einer chaotischen Aneinanderreihung von Anekdoten.
Thomas Gottschalk
Thomas Gottschalk hat sich zu der Kritik an seiner Bambi-Rede geäußert.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Joshua Sammer

Eigentlich hatte Thomas Gottschalk der Sängerin Cher ganz einfach einen Sonderpreis überreichen sollen – doch seinen Auftritt bei der Bambi-Verleihung am Donnerstagabend nutzte der Moderator vor allem für eine lange Rede mit teils zusammenhangslosen Anekdoten, die wenig mit der Musikerin zu tun hatten. Schnell wurden Vorwürfe laut, das einstige "Wetten, dass..?"-Gesicht hätte sich bei dem Event selbst in den Mittelpunkt gerückt. Jetzt hat sich Thomas Gottschalk zu der Kritik geäußert.

Der 75-Jährige gab auf "Spiegel"-Nachfrage an, auf der Bühne stellenweise nicht gewusst zu haben, was vor sich ging. So hatte sich Schauspielerin Sophie Berner vor der Verleihung in einem Cher-Kostüm gezeigt, woraufhin Thomas Gottschalk in ihre Richtung fragte: "Ich war vorhin etwas verwirrt, das war gar nicht Cher dahinten. Bist du Cher?" Als wenig später die echte Cher auf die Bühne kam, schien der erfahrene Entertainer die Sängerin zu ignorieren.

"Ich dachte plötzlich (als da eine Cher auf der Bühne stand und die andere von hinten dazu kam) an eine Verlade und war (zum ersten Mal auf einer öffentlichen Bühne) echt verwirrt und habe dann wirklich dummes Zeug erzählt", erklärte Thomas Gottschalk jetzt über diesen Moment gegenüber "Spiegel".

Derzeit beliebt:
>>Charles III.: Das wussten Sie noch nicht über den britischen König
>>Pennywise kehrt zurück: Was "ES: Welcome to Derry" enthüllt
>>"Der Quiz-Champion": Die Rückkehr von Thomas Gottschalk ins ZDF
>>Zu anstrengend: Martin Rütter beendet Bühnen-Karriere

Thomas Gottschalk gesteht nach seiner Rede: "Karina war ebenfalls sauer"

Doch damit nicht genug. Während seiner Rede erzählte Thomas Gottschalk außerdem, dass Cher "die einzige Frau" sei, "die ich in meinem Leben ernst genommen habe". Daraufhin erntete der Moderator Buhrufe aus dem Publikum. "Das Zitat in Bezug auf 'Frauen ernst nehmen' nehme ich hiermit ausdrücklich zurück und entschuldige mich dafür", sagte Gottschalk nun und stellte klar, dass er Frauen sehr ernst nehmen würde, "niemand weiß das besser als meine".

Karina, Gottschlaks Ehefrau, hatte ihren Mann zur Bambi-Verleihung begleitet und sei über seinen Auftritt alles andere als erfreut gewesen, wie Gottschalk gegenüber der "Bild" verriet. Auch dabei beteuerte er, dass keine gesundheitlichen Probleme der Auslöser für seine Verwirrung gewesen seien: "Ich war vor dem Auftritt hinter der Bühne, und da kam Cher zu mir. Ich umarmte sie, und wir redeten. Sie war blond. Dann gehe ich auf die Bühne, und plötzlich hängt Cher mit dunklen Haaren unter der Saaldecke auf der Disco-Kugel."

Sophie Berners Auftritt im Cher-Kostüm habe ihn aus der Bahn geworfen und dazu geführt, dass er gedacht habe, es handele sich um einen Gag. Die Folge: "Ich hatte einen Blackout. Ich wusste nicht mehr, wo ich bin und was ich hier machen soll." Gottschalk sagte weiter, dass er sich selbst so gar nicht kenne und gestand: "Das ist mir auch peinlich. Es ist halt passiert. Karina war ebenfalls sauer."


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Tattoos? Bei Schöneberger, Jauch & Gottschalk ein absolutes No-Go!
Kritik an bunter Körperkunst
Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch
Kritik an Alisha Lehmann: Das sagt Shirin David zur Debatte
Freundschaft
Joaquin Phoenix: Das skandalöse Interview und die späte Reue
Talkshow-Eklat
Finale Eskalation bei "Ex on the Beach": Jetzt spricht Sahel
Gewalt-Eklat
Steffen Hallaschka warnt vor Altersfalle: Ein Fehler, den viele machen
TV-Moderatoren im Gespräch
Helmut Thoma ist tot: Der Mann, der RTL zum Erfolgssender machte
Medienpionier
Patzer bei den "Rosenheim-Cops": Verwirrung im Staffel-Finale
Kurz vor dem Staffel-Finale
Michael Mohr (Max Müller, l.), Anton Stadler (Dieter Fischer, M.) und Sven Hansen (Igor Jeftic, r.) nehmen die Ermittlungen bei den "Rosenheim-Cops" auf.
RTL-Überraschung: "Das Supertalent" und Raab-Show abgesetzt!
Änderung des TV-Programms
"Lebenslinien: Thomas Gottschalk – Der Thommy von nebenan": Vom fränkischen Spaßmacher zur TV-Legende
Thomas Gottschalk wird 75
"Denn sie wissen nicht, was passiert": Das Trio ist zurück
Live-Chaos-Show
So sah Jennifer Lawrence früher aus
Hollywood-Wandlung
Jennifer Lawrence
So begann die Freundschaft von Elton und Stefan Raab
Unzertrennliches Duo
Stefan Raab und Elton
Jetzt schon? So oft kommt "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" dieses Jahr im Fernsehen
Märchenklassiker
"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"
Maria Simon als Wildhüterin: Ein tierisches Drama
"Wolfsjagd"
Wolfsjagd
Stefan Raab und Elton: Quiz-Duo auf RTL
"Die Unzerquizbaren"
Die Unzerquizbaren
Antike Liebesgeschichte mit Schwert und Schild
"Liebe und Krieg – Schwule Helden der Antike"
Liebe und Krieg - Schwule Helden der Antike
Wilsberg ermittelt in der digitalen Welt
"Wilsberg – Phantomtod"
Wilsberg - Phantomtod
Marisa Burger geht: Tränen-Abschied bei den „Rosenheim-Cops“
Kultfigur verabschiedet sich
Marisa Burger in ihrer Rolle Miriam Stockl lächelt in die Kamera.
Jürgen Klopp kehrt als TV-Experte zurück: "Jetzt kribbelt's wieder"
Klopp bei MagentaTV
Jürgen Klopp
Unterbrechung bei Koalitionsbeschlüssen: ZDF-Moderatorin weist auf "fatales Signal" fürs Klima hin
Wirtschaftsmaßnahmen
ZDF-"Morgenmagazin"
Riesenerfolg: Das sind die unglaublichen Quoten der "Schwarzwaldklinik"
TV-Klassiker
"Die Schwarzwaldklinik - Die Schuldfrage"
Raab-Produzent nach Quoten-Flops: "Gibt keinen Grund, sich aufzuregen"
Raabs Rückkehr
"Die Stefan Raab Show"
Mit verschärften Regeln: Hazel Brugger präsentiert Spin-off von "LOL: Last One Laughing"
Comedy-Spin-off
LOL Next
Verwirrung um absurde Posts auf "Bares für Rares"-Seite – jetzt meldet sich das ZDF-Team
Instagram-Hack
Bares für Rares
Jesse Eisenberg über "Now You See Me"-Fortsetzung: "Die ist zu schlau für mich"
Zauberhafte Rückkehr
Jesse Eisenberg
Mariele Millowitsch wird 70 - So beeindruckend ist ihre Karriere
Schauspielikone
Mariele Millowitsch in ihrer Rolle als Marie Brand
Komplette Jury ausgetauscht: Neue "The Voice Kids"-Coaches feiern ihre Premiere
Neue Jury 2026
The Voice Kids 2026
Perfide Sendungen um Leben und Tod - Warum "Squid Game" und Co. begeistern
Dystopische TV-Shows
Running Man
"Respektlos behandelt": Beatrice Egli packt über ihre Anfänge aus
Kein leichter Start
Beatrice Egli schaut ernst.
Erster TV-Auftritt mit zukünftiger Liebe: 9 Fakten zu Helene Fischer
Das wusstest du noch nicht
Helene Fischer.