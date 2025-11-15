Home News TV-News

Pennywise kehrt zurück: Was "ES: Welcome to Derry" enthüllt

Horror trifft Realität

Pennywise kehrt zurück: Was "ES: Welcome to Derry" enthüllt

15.11.2025, 09.39 Uhr
von Rachel Kasuch
"ES: Welcome to Derry" zeigt die Ursprünge von Stephen Kings Pennywise und beleuchtet die gesellschaftlichen Spannungen der 1960er Jahre. Mit Jovan Adepo und Taylour Paige in den Hauptrollen taucht die Serie in die Abgründe menschlicher Ängste und Hoffnungen ein.
Es: Welcome To Derry
Warum terrorisiert Pennywise eigentlich das verschlafene Nest Derry? Die neue HBO-Serie "Es: Welcome To Derry" nimmt sich dieser Frage an.  Fotoquelle: Home Box Office
Es: Welcome To Derry
Matti (Myles Ekhardt) ist das erste von mehreren Kindern, die unter ungeklärten Umständen in Derry verschwinden.  Fotoquelle: Home Box Office
Es: Welcome To Derry
Eine Gruppe von Freunden steht im Mittelpunkt der neuen Serie "Es: Welcome To Derry". Sie erwartet nichts weniger als das Grauen.  Fotoquelle: Sky
Es: Welcome To Derry
Major Hanlon (Jovan Adepo) schlägt in Derry wegen seiner Hautfarbe Skepsis entgegen.  Fotoquelle: Home Box Office
Es: Welcome To Derry
Suchen verzweifelt nach ihrem verschwundenen Freund Matti - und begeben sich dabei selbst in große Gefahr, von links: Phil (Jack Molloy Legault), seine kleine Schwester (Matilda Legault), Lily (Clara Stack) und Theodore (Mikkal Karim Fidler).   Fotoquelle: Home Box Office
Es: Welcome To Derry
In den dunklen Tiefen von Derry lauert das Böse: Pennywise (Bill Skarsgård).  Fotoquelle: Home Box Office

Ein verlassener Jahrmarkt, Kinderlachen im Nebel, und irgendwo dazwischen ein Kichern, das nicht von dieser Welt ist – doch der wahre Horror liegt nicht nur in den Zähnen von Pennywise. Er steckt im Herzen der Menschen und in einer Zeit, die von Angst und Ungerechtigkeit geprägt war.

Mit "ES: Welcome to Derry" kehrt Regisseur Andy Muschietti in die Welt von Stephen Kings legendärem Bestseller "It" zurück – diesmal als Serie für Sky Atlantic und WOW (jetzt zu sehen). Die Geschichte führt ins Jahr 1962 und erzählt vom Anfang des Bösen: vom Verschwinden eines Jungen, vom Schweigen der Erwachsenen und vom langsamen Erwachen einer Furcht, die nie ganz verschwindet.

Eine Frau im Jahr 1962 – und der Preis des Schweigens

Im Zentrum stehen Jovan Adepo und Taylour Paige als Ehepaar LeRoy und Charlotte Hanlon – eine Familie, die nach Derry zieht, in der Hoffnung auf einen Neuanfang. "Ich konnte mich sofort mit dieser Geschichte verbinden", erzählt Adepo im Gespräch mit der Agentur teleschau. "Mein Vater war selbst bei der Air Force, deshalb kam mir viel vertraut vor – das Militärische, aber auch dieser Moment, wenn eine Familie in eine neue Stadt zieht und hofft, Fuß zu fassen. Bevor der Clown überhaupt auftaucht, geht es um das Menschliche: Werden wir hier glücklich sein? Werden wir Freunde finden?"

Derzeit beliebt:
>>"Die Unzerquizbaren": Die Rückkehr vom Kult-Duo Elton und Raab auf RTL
>>"Wolfsjagd": Kritik zum ARD-Krimi mit Maria Simon als Ermittlerin
>>Perfide Sendungen um Leben und Tod - Warum "Squid Game" und Co. begeistern
>>Kino-Highlights im November: "The Running Man", "Das Leben der Wünsche" und "Die My Love"

Für Taylour Paige lag die Herausforderung in der Stille. "Ich spiele eine Frau, die Träume, Meinungen und eine Stimme hat – aber 1962 muss sie alles herunterschlucken, um den Frieden zu bewahren", sagt die Sundance-Entdeckung aus Zola im Gespräch. "Als schwarze Frau in dieser Zeit bewegst du dich vorsichtig, auch wenn du eigentlich stampfen möchtest. Das kostet Kraft. Die Kleidung, die Schuhe, das Korsett – alles half mir, mich in sie hineinzufühlen."

Paige spricht ruhig, fast nachdenklich, als sie erzählt, wie sie die Rolle heute anders sieht: "Ich bin gerade selbst Mutter geworden. Damals war ich es nicht – aber die Liebe, die Sorge um ein Kind, das du beschützen willst, macht dich verletzlich. Das hat mich tief berührt."

"Rassismus und Unruhe waren damals real – und sie sind es heute noch"

Im Zentrum der Serie steht nicht nur das Böse, sondern auch das, was ihm standhält. "Ich glaube, Liebe und Verbindung sind das Einzige, was eine Welt wie Derry zusammenhält", sagt Paige. "Sonst würde man nur den Albtraum sehen." Adepo nickt: "Das bleibt in der Serie lange offen – ob Liebe dort überhaupt überleben kann. Aber sie ist der letzte Funken, der uns menschlich macht." Die beiden Schauspieler sprechen mit spürbarer Chemie – nicht gespielt, sondern gewachsen am Set. Was ihre Figuren verbinde, sage viel über unsere Zeit aus, findet Paige: "Die Serie zeigt, wie Menschen in ihrer Angst erstarren – und wie Liebe trotzdem weiterlebt, wenn man sich traut, hinzusehen."

"Welcome to Derry" verbindet die kosmische Angst von Pennywise mit den realen Horrors der 1960er-Jahre: Rassismus, Misstrauen, gesellschaftliche Spaltung. Adepo: "Was mich bewegt hat, ist die Tatsache, dass diese Ängste nicht erfunden sind. Rassismus und Unruhe waren damals real – und sie sind es heute noch. Das macht den Horror so greifbar."

Paige ergänzt: "Ich glaube, viele Menschen fühlen heute wieder diese Unsicherheit. Wir leben in Zeiten der Angst, überflutet von Informationen und Meinungen. Aber das Schlimmste ist nicht die Angst selbst, sondern die Komplizenschaft – wenn man weiß, dass etwas falsch ist, aber so tut, als wäre alles gut."

Die Schauspielerin wird still – dann lächelt sie leicht. "Doch ich glaube auch an das Gleichgewicht. Wo viel Dunkelheit ist, ist auch Licht. Unsere Serie zeigt beides: die Angst und die Hoffnung."

Bill Skarsgård kehrt als Pennywise zurück

Nach Monaten in der Finsternis von Derry brauchten beide Schauspieler eine Pause vom Albtraum. "Ich gehe ins Fitnessstudio, spiele Videospiele – alles, was leicht ist", erzählt Adepo. Paige lacht: "Ich gehe in die Sauna, lese Carl Jung, mache Lymphdrainagen – Selbstfürsorge ist mein Weg zurück ins Licht." Sie und Adepo blieben selbst an düsteren Drehtagen verbunden – durch gemeinsames Lachen und einen unwahrscheinlichen Lieblingsfilm: "Wir haben ständig 'The Nutty Professor' zitiert", erzählt Paige. "Eddie Murphy spielt darin so viele Menschen gleichzeitig – das ist fast magisch. Das hat uns aufgeheitert."

Mit "ES: Welcome to Derry" wird Stephen Kings Albtraum neu erzählt – als Geschichte über die Macht der Erinnerung, die Verdrängung des Bösen und die Frage, wie viel Angst eine Gesellschaft aushält, bevor sie bricht. Bill Skarsgård kehrt als Pennywise zurück, doch die wahren Monster sind diesmal nicht immer die, die im Keller lauern.

Oder, wie Taylour Paige es formuliert: "Am Ende geht es nicht nur um das Böse, sondern darum, wer wir sind, wenn wir uns ihm stellen – und ob Liebe stark genug ist, um es zu überleben."


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Drama um Auflösung: Was von der Liebe bleibt
"Was von der Liebe bleibt"
Was von der Liebe bleibt
Der TV-Skandal von 1970: "Das Millionenspiel" und seine erschreckende Aktualität
Was sich lohnt
Das Millionenspiel
"The Last of Us"-Star über Amokläufe: "Das Böse versteckt sich oft in unauffälligen Menschen"
US-Problematik
Gabriel Luna
Kinderstars aus Horror-Klassikern - Was machen sie heute?
Schauspieler
Harvey Stephens
"ES: Welcome to Derry": Die Vorgeschichte von Pennywise
Pennywise Ursprung
Es: Welcome To Derry
"Fluch der Karibik"-Star über eigene Abhängigkeit: "Mein Gedächtnis ist an mein Telefon ausgelagert"
Künstliche Intelligenz
Tom Hollander
Neue DVDs: "Mission Impossible", "The Life of Chuck" und "Superman"
DVD-Neuerscheinungen
"Mission Impossible - The Final Reckoning"
Neue DVDs und Blu-rays: Ethan Hunt und Superman kehren zurück
Heimkino-Highlights
"Mission Impossible - The Final Reckoning"
Edin Hasanović: Sein „Tatort"-Name ist eine Hommage an Hanau-Opfer
Zeichen gegen Rassismus
Edin Hasanović
"Momo"-Star: Das wurde aus Radost Bokel
So sieht sie heute aus
Momo
So begann die Freundschaft von Elton und Stefan Raab
Unzertrennliches Duo
Stefan Raab und Elton
Jetzt schon? So oft kommt "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" dieses Jahr im Fernsehen
Märchenklassiker
"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"
Antike Liebesgeschichte mit Schwert und Schild
"Liebe und Krieg – Schwule Helden der Antike"
Liebe und Krieg - Schwule Helden der Antike
Wilsberg ermittelt in der digitalen Welt
"Wilsberg – Phantomtod"
Wilsberg - Phantomtod
Marisa Burger geht: Tränen-Abschied bei den „Rosenheim-Cops“
Kultfigur verabschiedet sich
Marisa Burger in ihrer Rolle Miriam Stockl lächelt in die Kamera.
Jürgen Klopp kehrt als TV-Experte zurück: "Jetzt kribbelt's wieder"
Klopp bei MagentaTV
Jürgen Klopp
Unterbrechung bei Koalitionsbeschlüssen: ZDF-Moderatorin weist auf "fatales Signal" fürs Klima hin
Wirtschaftsmaßnahmen
ZDF-"Morgenmagazin"
Riesenerfolg: Das sind die unglaublichen Quoten der "Schwarzwaldklinik"
TV-Klassiker
"Die Schwarzwaldklinik - Die Schuldfrage"
Raab-Produzent nach Quoten-Flops: "Gibt keinen Grund, sich aufzuregen"
Raabs Rückkehr
"Die Stefan Raab Show"
Mit verschärften Regeln: Hazel Brugger präsentiert Spin-off von "LOL: Last One Laughing"
Comedy-Spin-off
LOL Next
Verwirrung um absurde Posts auf "Bares für Rares"-Seite – jetzt meldet sich das ZDF-Team
Instagram-Hack
Bares für Rares
Jesse Eisenberg über "Now You See Me"-Fortsetzung: "Die ist zu schlau für mich"
Zauberhafte Rückkehr
Jesse Eisenberg
Mariele Millowitsch wird 70 - So beeindruckend ist ihre Karriere
Schauspielikone
Mariele Millowitsch in ihrer Rolle als Marie Brand
Komplette Jury ausgetauscht: Neue "The Voice Kids"-Coaches feiern ihre Premiere
Neue Jury 2026
The Voice Kids 2026
"Respektlos behandelt": Beatrice Egli packt über ihre Anfänge aus
Kein leichter Start
Beatrice Egli schaut ernst.
Erster TV-Auftritt mit zukünftiger Liebe: 9 Fakten zu Helene Fischer
Das wusstest du noch nicht
Helene Fischer.
„Bergretter“ Sebastian Ströbel: Warum er vor der Arktis sein Testament schrieb
Arktis-Abenteuer
Sebastian Ströbel
Von Glasgow in die Welt: Jimmy Somerville und sein Kampf für Gleichberechtigung
"Jimmy Somerville – Smalltown Boy"
Jimmy Somerville - Smalltown Boy
Rolle rückwärts: Michaela May sucht ihr Glück
"Ich will mein Glück zurück"
"Ich will mein Glück zurück"
Der Kampf zwischen Liebe und Glauben
"Gotteskinder"
Gotteskinder