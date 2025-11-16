Home News TV-News

"Terra X: Expedition Anden – Gebirge in Bewegung": Die Doku im ZDF

"Terra X: Expedition Anden – Gebirge in Bewegung"

Die Anden: Naturgewalt und Rohstoffe

16.11.2025, 06.45 Uhr
von Paula Oferath
Die Anden sind mehr als ein Gebirge. Geologe Colin Devey entdeckt in der "Terra X"-Doku die ungezähmte Kraft der Natur, von Vulkanen bis zu wertvollen Rohstoffen.
Terra X: Expedition Anden - Gebirge in Bewegung
Geologe Colin Devey begibt sich in der Doku "Terra X: Expedition Anden - Gebirge in Bewegung" auf eine spannende Expedition entlang der Anden.   Fotoquelle: ZDF/Ole Gurr
Terra X: Expedition Anden - Gebirge in Bewegung
In der trockensten Wüste der Erde, die Atacama, hat es seit Jahrhunderten nicht geregnet.   Fotoquelle: ZDF/Ole Gurr
Terra X: Expedition Anden - Gebirge in Bewegung
Der Cotopaxi ist einer der höchsten aktiven Vulkane der Erde. Er ist 5.897 Meter hoch.   Fotoquelle: ZDF/Ole Gurr
Terra X: Expedition Anden - Gebirge in Bewegung
Die Atacama ist eine Wüste in Chile. Sie ist die trockenste Wüste der Erde.   Fotoquelle: ZDF/Ole Gurr

7.500 Kilometer pure Naturgewalt: Die Anden gehören zu den längsten und faszinierendsten Gebirgsketten der Erde. Im ersten Teil der "Terra X"-Dokumentation "Expedition Anden – Gebirge in Bewegung" begibt sich der britisch-deutsche Geologe Colin Devey auf eine atemberaubende Reise entlang des Rückgrats Südamerikas – vom mystischen Inka-Erbe in Cusco bis in das raue, windgepeitschte chilenische Hochland.

ZDF
Terra X: Expedition Anden – Gebirge in Bewegung
Dokumentation • 16.11.2025 • 19:30 Uhr

Hier, wo sich die Erde hebt und die Zukunft der Landschaft geformt wird, offenbart sich die ungezähmte Kraft des Planeten: Vulkane erwachen zum Leben, die Erde bebt, und tief im Gestein entstehen wertvolle Rohstoffe. Der Film von Mona Garzón und Ole Gurr zeigt eindrucksvoll, wie unaufhaltsam die tektonischen Kräfte die Anden wachsen und verändern lassen, Tag für Tag.

Wie geht der Mensch mit der Naturkraft um?

Colin Devey erlebt hautnah, wie Erdbeben das Leben der Menschen prägen. Am Vulkan Cotopaxi steht er vor den bedrohlich schönen Feuerbergen, während der majestätische Aconcagua durch die Subduktion der Nazca-Platte weiter in den Himmel wächst. Auch die Tierwelt ist den gewaltigen Plattenbewegungen ausgeliefert. Der Film zeigt, wie sie sich dem ständigen Wandel anpasst.

Im chilenischen Hochland erforscht Devey zudem die Entstehung wertvoller Rohstoffe, die durch vulkanische Aktivität und tektonische Prozesse entstehen. Dabei stellt sich die zentrale Frage, wie der Mensch mit dieser unberechenbaren Naturkraft umgeht.

"Expedition Anden – Gebirge in Bewegung" ist eine Reise in das Herz der Erde, zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Zerstörung und Schöpfung, zwischen Mensch und Natur. Der zweite Teil "Terra X: Expedition" wird am Sonntag, 23. November, um 19.30 Uhr, im ZDF ausgestrahlt.

Terra X: Expedition Anden – Gebirge in Bewegung – So. 16.11. – ZDF: 19.30 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Terra X" finden Sie hier

