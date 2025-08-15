„Love Island VIP“ 2025: Diese 21 Promis flirten um 50.000 Euro!

Home News TV-News

Start der zweiten Staffel von "Love Island VIP": Das ist der vollständige Cast!

15.08.2025, 07.20 Uhr
von Anja Kratz
Heiße Flirts, funkelnde Blicke und jede Menge Reality-Power: Ab 11. September 2025 startet die zweite Staffel von "Love Island VIP" auf RTLZWEI. Wir stellen die 21 Prominenten vor, die in einer luxuriösen Villa nach Liebe suchen und um 50.000 Euro kämpfen.
Von Dschungelkönig bis GNTM-Teilnehmer: Dieser Cast verspricht heiße Flirts, Temperament und jede Menge Drama!

21 prominente Singles in einer luxuriösen Villa: In der neuen Staffel von "Love Island VIP" begeben sich die Teilnehmenden nicht nur auf die Suche nach einer neuen Liebe, sondern kämpfen zugleich auch um 50.000 Euro Preisgeld.

RTL bestätigt den Cast für die neue "Love Island VIP"-Staffel

Mit dabei ist Filip Pavlović (31), bekannt aus "Die Bachelorette" und als Dschungelkönig 2022. Er bringt den Charme eines Reality-Profis mit. Stella Stegmann (28), die als "Bachelorette" 2024 als erste bi-sexuelle Frau Rosen verteilte und bereits als Teilnehmerin bei "Too Hot to Handle Germany" zu sehen war, will nun in der Villa punkten. Sie war zudem das Playmate des Jahres 2020.

Zum ersten Mal begibt sich Model Brenda Patea (32) in einem TV-Format auf die Suche nach ihrem Herzensmann. Einst nahm sie an der zwölften Staffel von GNTM im Jahr 2017 teil. Mit Tennis-Star Alexander Zverev führte sie 2020 eine Beziehung. Aus der kurzen Romanze ging die gemeinsame Tochter Mayla hervor, die Mitte 2021 das Licht der Welt erblickte.

Nach Rosenkrieg mit Emma Fernlund: Ist Umut Tekin bereit für eine neue Liebe?

Ebenfalls für Gesprächsstoff sorgt Umut Tekin (28). Erstmals im TV trat er durch seine Teilnahme an "Die Bachelorette" 2022 in Erscheinung. Für das Herz der Rosenverteilerin Sharon Battiste reichte es zwar nicht, doch bei "Bachelor in Paradise" funkte es im gleichen Jahr dann mit Jana Maria Herz. Diese betrog er jedoch nur ein Jahr später beim Liebesexperiment "Temptation Island VIP" - mit Emma Fernlund. Die beiden verliebten sich und wagten 2024 den Einzug ins "Sommerhaus der Stars". Nach einer öffentlichen Schlammschlacht scheint der temperamentvolle Reality-Star nun bereit für eine neue Liebe zu sein - und ein polarisierender Auftritt ist bei Tekin nahezu garantiert.

Die sechste Teilnahme an einer Reality-Show für "Laura Blond"

Frischen Wind bringen Dion Brown (25), der erst Anfang des Jahres bei "Are You The One?" zu sehen war, und Tatum Sara Koch (27) von "Temptation Island" 2023. Joena Stellen (24), aus der Netflix-Show "Too Hot To Handle" diesen Jahres, sucht diesmal echte Gefühle statt nackter Tatsachen. Auch Musiker Josh Stanley (29) wagte den Einstieg ins TV-Dating bereits in diesem Jahr, als er an "Are You The One?" teilnahm, während Jeje Lopes (25) von "Krass Schule" nun auf der Liebesbank Platz nimmt. Fitnessmodel Nam Vo (33) bringt sportlichen Ehrgeiz mit, Yannick Syperek (30) ist dahingehend erprobt aus "Die Bachelorette" mit Sharon Battiste und "Bachelor in Paradise". Das Paradies verließ frisch verliebt mit Partnerin Mimi Gwozdz, mit der er sich 2023 dem Beziehungsexperiment von "Temptation Island VIP" stellte.

Aus "Ex on the Beach" 2023 und "Are You The One?" im darauffolgenden Jahr kommt Gabriela Alves Rodrigues (27) mit temperamentvoller Ausstrahlung. Für Laura Lettgen (29), alias „Laura Blond“, ist es indes ihr sechstes Reality-Engagement. Sie ist bekannt für Drama und Emotionen und heiße Flirts! Ebenfalls "Love Island"-Erfahrung hat Lisa-Marie Gaul (26), die nun noch einmal Gas geben will. Sina Hornberger (26), mit TV-Vergangenheit bei "Love Island" 2021, "Are You The One?" 2023 und "Ex on the Beach" 2024, möchte diesmal ihren Mr. Right finden.

Nach "Prominent getrennt": Dieses Aufeinandertreffen verspricht Drama!

Mit Dijana Cvijetic (31), ehemalige Miss Universe Schweiz, zieht Glamour ein. Josua Maria Günther (26) bringt als mehrfacher Insel-Teilnehmer Erfahrung mit, ebenso wie Maurice Spada (27), der schon bei "Make Love, Fake Love" mit Karina Wagner für Aufsehen sorgte. Reality-Queen Jennifer Iglesias (26), Gewinnerin von "Love Island" 2022 und bekannt aus "Promi Big Brother" 2022, hofft erneut auf Herzklopfen. Zuletzt polarisierte sie bei der diesjährigen "Prominent getrennt"-Staffel. Da kommt es doch gelegen, dass sie bei "Love Island VIP" auch auf Marco Cerullo trifft! Der langjährige Verlobte von Christina Grass (beide lernten sich im Bachelor-Universum kennen und lieben) eckte mit der temperamentvollen Islanderin zuletzt in Südafrika aneinander. Komplettiert wird der Cast von Jona Steinig (29), der 2021 um das Herz der Bachelorette Maxime Herbord buhlte und seitdem in verschiedenen TV-Shows zu sehen war. Erst in diesem Jahr versuchte er sein Glück bei GNTM mit Heidi Klum.

Ob alte Reality-Hasen oder neue Flirtgesichter – der Cast verspricht heiße Nächte, emotionale Momente und jede Menge Gesprächsstoff. Mit Sylvie Meis als glamouröser Gastgeberin, einer traumhaften Kulisse und einem Preisgeld von 50.000 Euro ist „Love Island VIP“ bereit, erneut Herzen höher schlagen zu lassen – und das Publikum gleich mit.

„Love Island VIP“ – Staffel 2: ab 4. September 2025 bei RTL+, ab 11. September 2025 auf RTLZWEI.

