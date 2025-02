"Nord bei Nordwest": Spannende Fakten und Hintergrund-Infos

Wo liegt Schwanitz, welche doppelte Doppelrolle hat Hinnerk Schönemann und was ist mit Holly? Seit der ersten Folge im Jahr 2014 hat sich „Nord bei Nordwest“ zu einer der erfolgreichsten und beliebtesten Krimi-Serien im Ersten entwickelt. Wir haben einige spannende Fakten zur Reihe für dich zusammengestellt.

Woher kommt der Serientitel? Wer „Nord bei Nordwest“ neu für sich entdeckt, wundert sich meistens zunächst über den Titel des Formats. Schließlich könnten Geografen einwerfen, dass es sich nicht um die korrekte Angabe einer Himmelsrichtung handelt. Zudem spielt „Nord bei Nordwest“ im Nordosten und nicht im Nordwesten Deutschlands. Tatsächlich verneigt sich Autor Holger Karsten Schmidt mit dem Titel vor einem der größten Filmschaffenden, nämlich vor dem Regisseur Alfred Hitchcock. Dessen Meisterwerk „Der unsichtbare Dritte“ heißt im Original „North by Northwest“. Gleichzeitig deutet die Titelübernahme die Lust an, mit Vorlagen und Filmen aus den USA zu spielen, die in der Serie immer wieder durchscheint. So erweist sich etwa die Episode „Conny & Maik“ auch durch die phonetische Ähnlichkeit der Namen als norddeutsche Variante des US-Gangsterdramas von Bonny und Clyde.

Wo liegt nur dieses Schwanitz? Einen besonderen Reiz des Küstenkrimis machen die idyllischen (Landschafts-)Aufnahmen aus, die fast jede Folge einleiten. Doch wer sich nun an die Ostsee aufmacht, um Schwanitz – den Ort, an dem der Küstenkrimi spielt – zu erkunden, dürfte bald enttäuscht sein. Denn das im Kreis Ostholstein lokalisierte Schwanitz ist fiktiv. Dabei ist der Name bewusst so gewählt, dass er an Orte in der Region erinnert – etwa an Grömitz. Zudem verweist er auf den bekannten Autor Dietrich Schwanitz („Bildung. Alles, was man wissen muß“). Die Macher haben keine reale Ortschaft verfremdet, sondern eine Reihe von Schauplätzen zusammengefügt. Viele Drehorte können Fans aber auf Fehmarn erkunden. Denn der in fast jeder „Nord bei Nordwest“-Folge präsente Hafen befindet sich im Südwesten der Ostseeinsel. Wem es die Strandaufnahmen besonders angetan haben, sollte Katharinenhof, Püttsee, Südstrand sowie Wulfen besuchen. Dreharbeiten für die Serie finden zudem in Petersdorf und Flügge statt. Auch der Lübecker Stadtteil Travemünde sowie die Halbinsel Priwall dienen als Naturkulisse.