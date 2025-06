"Marlowe": Der Krimi-Klassiker mit dem bekanntesten Privatdetektiv der Filmgeschichte: Philip Marlowe

Er zählt zu den bekanntesten Privatdetektiven der Filmgeschichte: Die Abenteuer von Philip Marlowe, einer Romanfigur aus der Feder des US-Schriftstellers Raymond Chandler (1888-1959), wurde seit 1944 schon einige Male verfilmt. Zu den wohl bekanntesten Versionen zählt die von Humphrey Bogart in "Tote schlafen fest" (1946) und von Elliott Gould in "Der Tod kennt keine Wiederkehr" (1973). 2022 folgte eine weitere prominente Verfilmung des "Marlowe"-Stoffes, diesmal mit Liam Neeson in der Titelrolle. Das ZDF zeigt den stilvollen Krimi-Thriller am Pfingstmontag zu fortgeschrittener Stunde als Free-TV-Premiere.