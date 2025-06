"XY gelöst" im ZDF: Die neuen Folgen der True-Crime-Doku mit Sven Voss

Es ist ein Anblick, den ein Vater sein ganzes Leben nicht vergessen wird: Acht Tage nach dem Verschwinden der damals 23-jährigen Studentin Judith Thijsen fand ihr Vater im September 2015 ihre Leiche. Der nackte Körper der jungen Frau lag in einem Waldstück im niedersächsischen Landkreis Nienburg/Weser unter einigen Ästen. Sie war offensichtlich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Rund zehn Jahre nach der Tat greift Sven Voss den Kriminalfall in der vierten Staffel seiner True-Crime-Sendung "XY gelöst" im ZDF auf.

Siebeneinhalb Jahre nach dem Mord an Judith Thijsen wurde der Täter verurteilt: Die DNA-Spur auf einem Kaugummipapier hatte zu einem mehrfach verurteilten Sexualstraftäter geführt. Zum Tatzeitpunkt befand er sich auf Freigang. Wie konnte das geschehen? Diese Frage erörtert Sven Voss mit Ermittlern und Forensikern in der ersten von vier neuen Folgen "XY gelöst".

Millionenraub in Berlin

Direkt im Anschluss um 21 Uhr zeigt das ZDF die zweite neue Folge der True-Crime-Reihe. Sie erzählt von einem der spektakulärsten Banküberfälle in der Geschichte der Bundesrepublik: Im Jahr 1995 hatte eine Gruppe von Männern über Monate unbemerkt einen Tunnel in den Tresorraum der Commerzbank-Filiale im Berliner Stadtteil Zehlendorf gegraben. Im Zuge eines Banküberfalls mit Geiselnahme am 27. Juni 1995 entwendete ein Teil der Gruppe so unbemerkt mehrere Millionen Mark, während der Rest oben mit der Polizei verhandelte.