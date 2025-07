Roland Kaiser: So erfuhr er mit 15 die ganze Wahrheit

„Ich war ein uneheliches Kind“

Am 10. Mai 1952 wurde Roland Kaiser als Ronald Keiler in Berlin geboren – als „uneheliches Kind“, wie er nun verriet. Im Stadtteil Wedding wurde er von einer Frau großgezogen, von der er von klein auf dachte, dass es sich bei dieser Frau um seine Mutter handelt. Später musste er jedoch schmerzlich erfahren, dass sie seine Pflegemutter war. Bis heute weiß er nicht, wer seine leibliche Mutter ist, er durfte und konnte sie mit nun mehr als 73 Jahren niemals in die Arme schließen.