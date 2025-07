Schockdiagnose: Jan Kittmanns radikaler Schritt bei GZSZ

Eigentlich hat Jan Kittmann auffällige, dunkle Locken auf dem Kopf – doch von denen fehlt seit Neustem jede Spur. Der Schauspieler hat sich die Haare abrasiert. Für den neuen, kahlen Look verantwortlich zeichnet sich seine Figur in der RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Denn der von Kittmann gespielte Tobias hat eine echte Schockdiagnose erhalten: Hodenkrebs.

In einer emotionalen Szene in der 8.329. Folge von GZSZ, die am 6. August bei RTL ausgestrahlt wird, entscheidet sich Tobias für den drastischen Schritt und trennt sich von seinen Locken. Wie Jan Kittmann erzählt, sei es während des Drehs plötzlich ganz still am Set gewesen. "Sobald die Maschine durch die Haare fährt, gibt es kein Zurück mehr. Es war Montagfrüh, alle waren hellwach", berichtet der Schauspieler von dem Moment gegenüber RTL. Die Entscheidung fiel ihm dabei alles andere als leicht ...