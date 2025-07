Schlagersängerin übernimmt Rolle bei GZSZ: "Was für eine Ehre"

Für Madlen Rausch geht ein Traum in Erfüllung: Die Schlagersängerin ("Womit hab ich dich verdient", "Ja ich schwöre") hat ihre erste TV-Rolle ergattert – und das nicht in irgendeiner Serie, sondern in der beliebten RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten".

Gegenüber "Bild" verrät die frisch gebackene Schauspielerin euphorisiert: "Mein Plattenlabel rief mich irgendwann an und meinte: 'Madlen, du spielst bald in einer Serie mit!' Ich bin ohnehin eine totale Serienverrückte – und dann auch noch die erfolgreichste Serie Deutschlands. Ich war dermaßen platt. Was für eine Ehre." Und weiter: "Lustigerweise war vor vielen Jahren meine allererste CD eine Single von Yvonne Catterfeld, die früher ein großer GZSZ-Star war. Und jetzt stand die kleine Madlen, die damals 'Für dich schiebe ich die Wolken weiter' in die Haarbürste gesungen hat, selbst vor dieser Kamera."

"Das hat Suchtpotenzial" Als sie in der legendären "Mauerwerk"-Kulisse von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" in Potsdam-Babelsberg am Set war, habe sie erst gemerkt, "wie groß das ist, was ich hier machen darf", so Madlen Rausch. Sie spielt – wer hätte das gedacht – eine Schlagersängerin. Die tritt in der Serie bei einem Talentwettbewerb an – viel mehr dürfe die Musikerin noch nicht erzählen.

Zwar handele es sich erst mal nur um einen einmaligen Auftritt bei GZSZ, doch der Schlager-Star gesteht, dass er durchaus gefallen an der Schauspielerei gefunden habe: "Das hat Suchtpotenzial. Es ist einfach ein wunderbarer und hochprofessioneller Kollegen-Cast."

Sie verspricht: "Es kommt eine tolle Zeit im Studio! Wir haben schon einige neue Songs geschrieben, die ich einsingen werde. Es wird musikalisch spannend, weil wir mit dem Sound und anderen Musikern experimentieren. Und auch, was das Fernsehen angeht, freue ich mich auf weitere Shows – da wird noch einiges kommen!"