Ein Mord erschüttert Serbien – „Das Attentat“ erzählt die Wahrheit

Kommissar Boris Rakić (Ljubomir Bandović) ermittelt in dem Fall, doch ihm werden Knüppel zwischen die Beine geworfen. Fotoquelle: © This and That Productions

Spannende Geschichtsstunde mit der Serie "Das Attentat - Geheimoperation Belgrad" in acht Kapiteln: Der serbische Ministerpräsident Zoran Đinđić (Dragan Mićanović) steht vor der komplexen Aufgabe, sein Land nach dem Krieg zu einen. 2003 wird er auf offener Straße ermordet. Wie kam es dazu? Fotoquelle: © This and That Productions

Die junge serbische Journalistin Danica (Milica Gojković) arbeitet an der Aufklärung des mysteriösen Mordes an ihrem Ministerpräsidenten. Fotoquelle: © This and That Productions

Reenactment von Polit-Geschichte der Nullerjahre: Zoran Ðinđić (Dragan Mićanović, zweiter von links) bespricht mit Carla Del Ponte (Linda Ruseva) die Optionen Serbiens für eine Annäherung an Europa. Fotoquelle: © This and That Productions

Die Journalistin Danica Mandić (Milica Gojković) ist an brisante Unterlagen gelangt. Fotoquelle: © This and That Productions