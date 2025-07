ARD zeigt „Bretonische Nächte“ – Kommissar Kadeg in Lebensgefahr

Thierry Kadeg (Jan Georg Schütte), der kauzige Assistent des Kommissars Dupin ( Pasquale Aleardi ), will wieder einmal seine Tante, eine reiche Witwe, besuchen. Er macht das einmal im Monat. Sie ist einsam, und sie hat ihn groß gezogen, nachdem seine Eltern bei einem Autounfall gestorben sind. Doch dann findet Kadeg die Tante blutüberströmt am Fuße der Treppe vor. Als er sich auf die Suche nach dem Eindringling macht, wird er selbst hinterrücks niedergeschlagen. – "Bretonische Nächte", der elfte Film um den wackeren Kommissar Dupin nach der Vorlage des gleichnamigen Krimis von Jean-Luc Bannalec alias Jörg Bong, kommt fortan fast vollständig ohne den beflissenen Assistenten aus. Schade für den, der ein wenig komische Würze schätzt.

Dupin, den die Nachricht über Kadeg joggend ereilt, setzt fortan eine finstere Miene auf, er recherchiert mit großem Eifer und viel Zähigkeit. Fast vergisst er die Welt um sich herum. Kaum, dass er seine Freundin Claire (Christina Hecke) oder seine Kollegin Nolwenn (Franziska Wulf) eines Blickes würdigt. "Es gibt vieles, was Sie über ihn nicht wissen", so belfert sie Dupin an, als der bemerkt, wie wenig er doch über Kadegs Vorleben weiß.

Auf der Suche nach dem Täter stößt Dupin unter tätiger Mithilfe der Polizistin Nevou (Gisa Flake) alsbald auf düstere Familienverhältnisse. Joelle Contel, die einsame Tante (Doris Plenert), wollte partout ihr großes Grundstück nicht an ihren Nachbarn und Bruder verpachten oder gar verkaufen. Sie brauche es zur Beobachtung ihrer Vögel, so sagte die Vogelliebhaberin. Bruder Victor (Sven Eric Bechtolf) nennt sie "das Apfelwürmchen", weil sie auf ihrem Besitz wie ein Wurm im Apfel saß. Nach dem Tod der Tante stellt sich heraus, dass der gegenüber seinem Sohn und dessen schwangerer Frau über alle Maßen gestrenge Patriarch noch ganz andere Interessen hatte als nur den Apfelanbaum – nämlich die Errichtung eines einträglichen Hotelressorts.

Wieder einmal also geht es um Grund und Boden in der schönen Bretagne. Das Land am Meer wird von der Kamera gerne im Drohnenflug abgefahren, zur schön traurig verzirpten Melodie eines Akkordeons – ein Pausenfüller, der sich hören und sehen lassen kann. Auch sonst wird nicht gar so viel geplappert, was sehr angenehm ist. Doch die Vergangenheit, die zu den Taten von heute führte, sie will erst mal erzählt sein.