Instagram-Appell von Moderatorin Lola Weippert: "Bauch steht für das, was jeden Tag in mir kämpft"

Erst vor wenigen Monaten machte Lola Weippert öffentlich, dass angesichts der Schwangerschaft ihrer Schwester Familienzuwachs ins Haus stehe. Nun ist sie selbst mit einem Bild auf ihrem Instagram-Account zu sehen, auf dem sie liebevoll ihre Hände um ihren Bauch legt, als sei sie schwanger. Doch weit gefehlt: Vielmehr will die TV-Moderatorin (ehemals "Temptation Island", bald bei "FBoy Island") bei ihren Followerinnen und Followern mehr Sensibilität hervorrufen.

"Vielleicht kann ich aufgrund meiner unsichtbaren Krankheit gar keine Kinder bekommen – also bitte behaltet sowas im Hinterkopf, bevor ihr jemanden beglückwünscht, nur weil man eine Wölbung am Bauch sieht", schrieb die 29-Jährige auf der Social-Media-Plattform. Eine leichte Wölbung unter dem Oberteil bedeute bei einer Frau nicht automatisch, dass sie ein Kind erwarte, mahnte Weippert an.