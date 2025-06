Lola Weippert: Neuer Moderationsjob beim SWR und Amazon Prime nach "Temptation Island"-Aus

Seit 2021 war Lola Weippert die Moderatorin von "Temptation Island" und aus dem RTL-Format kaum wegzudenken. Umso überraschender kam die Ankündigung, dass sie die Show verlassen wird. Doch die 29-Jährige hat sich bereits neue große Projekte geangelt, wie sie nun mitteilte.

Die Nachricht dürfte für viele Fans ein Schock gewesen sein: Lola Weippert verlässt "Temptation Island" nach fast fünf Jahren! Aktuell ist die 29-Jährige noch als Moderatorin in der siebten Staffel der RTL-Show zu sehen. Danach ist jedoch Schluss. In der kommenden Staffel übernimmt Janin Ullmann (43) auf der "Insel der Versuchung" das Zepter.

Grund zur Trauer gibt es für Lola Weippert trotzdem wohl kaum. Wie bereits bekannt wurde, steht sie künftig für eine neue Dating-Show des SWR vor der Kamera. "City of Love" heißt die Show, die bald in der ARD Mediathek zu sehen sein wird. Doch das war noch nicht alles: Wie die Moderatorin am Mittwochabend auf ihrem Instagram-Account verriet, hat sie sich auch ein weiteres großes Projekt geangelt.

Lola Weippert führt durch neues Dating-Format Dafür hat sie sich mit dem Streaming-Riesen Amazon Prime zusammengetan. Und natürlich geht es auch in dieser Show wieder – wie könnte es anders sein – um Dating. "Endlich darf ich's euch verraten – und ja, der Titel ist so wild, wie die Show selbst: Ich moderiere die neue Show am Dating-Himmel: FBOY Island!", freut sich Weippert unter dem Beitrag.

Das Konzept der Show: Drei Single-Damen treffen auf 20 Single-Männer. Der Haken: Nur zehn der Männer sind tatsächlich auf der Suche nach der wahren Liebe. Bei den anderen stecken keine guten Absichten dahinter. "Sagen wir mal so: Sie lieben vielleicht nur ihr Bankkonto", teasert Weippert. Die Single-Damen müssen also herausfinden, wer es wirklich ernst mit ihnen meint und welche Männer nur am Preisgeld von insgesamt 50.000 Euro interessiert sind.

Laut der Moderatorin wird es "wild, emotional, chaotisch – und wahnsinnig unterhaltsam". Wann genau es mit der neuen Show losgeht, steht noch nicht fest. Amazon Prime nennt als Starttermin lediglich "Ende 2025".



