"Concert de Paris 2025": Das Konzert zum französischen Nationalfeiertag

Die Franzosen feiern ihren Nationalfeiertag am 14. Juli unter anderem mit einem großen Freiluftkonzert auf dem Pariser Marsfeld, die ARD nimmt sich Zeit und sendet eine Woche später.

Alljährlich feiern die Franzosen in Paris ihren Nationalfeiertag mit einem großen Freiluftkonzert. Alles wird aufgeboten, was Rang und Namen hat. Das Erste sendet eine Aufzeichnung des Konzerts. Nach dem eher "intimen" Rahmen vor der Kulisse des Hôtel de Ville im vergangenen Jahr kehrt man – nach den Olympischen Spielen – auf das Marsfeld in der Nähe des Eiffelturms zurück. Für das französische Orchestre National und den Chor von Radio France ist es die "Apotheose der Saison", wie es überschwänglich heißt.