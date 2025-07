"Grey's Anatomy": Das hält die 21. Staffel bereit!

2005 begann Dr. Meredith Grey ihren Dienst in Seattle. Seitdem ist im Dauerbrenner "Grey's Anatomy" viel passiert, zahlreiche neue Charaktere kamen und gingen. Meredith blieb. Nach ihrem Zerwürfnis mit Chefin Catherine und der Kündigung mehrerer Ärzte geht es in den neuen Folgen turbulent weiter.

20 Jahre und kein Ende in Sicht: Die Krankenhausserie "Grey's Anatomy" von Star-Showrunnerin Shonda Rhimes ("Scandal", "Bridgerton") läuft und läuft und läuft. Trotz der längeren Unterbrechung aufgrund des Autorenstreiks vor einiger Zeit, trotz vielfachen Personalwechsels, trotz oft hanebüchenen Geschichten und andauernden Liebeswirren der erwachsenen Protagonisten, die sich wie hormongesteuerte Teenager verhalten und damit selbst hartgesottenen Fans zunehmend auf den Geist gehen.

Noch immer schalten offenbar genug Menschen ein, wenn es im Grey Sloan Memorial Hospital in Seattle neue medizinische Fälle und private Konflikte zu lösen gibt. Im Herbst startet in den USA bereits die 22. Staffel. Auf deren deutschen Start wird man bis zum nächsten Jahr warten müssen, denn hierzulande beginnt nun am Montagabend erst einmal Staffel 21. ProSieben zeigt die 18 Episoden wöchentlich zur Primetime jeweils im Dreierpack.