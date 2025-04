Konkurrenz für "Grey's Anatomy": Netflix geht mit Krankenhaus-Serie "Pulse" an den Start

Netflix wagt sich mit "Pulse" an eine eigene Krankenhausserie, die in sonnigem Miami angesiedelt ist. Mit modernen Konflikten und starker Besetzung will die Serie "Grey's Anatomy" Konkurrenz machen.

Okay, eigentlich könnte es ein bisschen sonniger werden: Während "Grey's Anatomy" im eher grauen Seattle spielt, ist "Pulse" in Miami angesiedelt. Sonne, Palmen Strand – was will man mehr, um sich vom Klinikalltag abzulenken? Doch auch in Florida herrscht nicht immer eitel Sonnenschein. Vor allem nicht in der Hurrikansaison: In den zehn Episoden der ersten Staffel rast ein Monstersturm auf die Stadt und ihr bestes Traumazentrum zu.