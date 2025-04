Hollywoodstar im Container: Mickey Rourke als Kandidat bei "Promi Big Brother"

Mickey Rourke, bekannt aus "The Wrestler", betritt neues Terrain: Ab 7. April ist der Hollywoodstar im britischen "Promi Big Brother"-Container zu sehen. Neben ihm treten auch Olympiasieger Daley Thompson und Internet-Star JoJo Siwa auf. Die neue Staffel verspricht spannende Einblicke in das Leben der Prominenten.

2009 erlebte Mickey Rourke dank der Oscar-Nominierung für seine Hauptrolle in "The Wrestler" sein Karriere-Highlight. Ob der nächste Schritt seiner Laufbahn ähnlich preisverdächtig ist, darf zumindest bezweifelt werden. Laut Informationen der britischen Zeitung "The Daily Mail" zieht es den 72-Jährigen ins Reality-TV – genauer zu "Promi Big Brother". Im britischen Ableger der Sendung soll er ab Montag im TV zu sehen sein. Für die Produzenten ist die Verpflichtung ein Coup, selten war ein Teilnehmer prominenter als Rourke.