4. Staffel: So geht's nach dem Knast mit "How To Sell Drugs Online (Fast)" weiter

Nach vier Jahren Gefängnis kehrt Moritz im Netflix-Hit "How To Sell Drugs Online (Fast)" zurück. Doch seine Pläne als CEO treffen auf unerwartete Hindernisse.

MyDrugs ist endgültig Geschichte, stattdessen soll endlich ein seriöses Geschäftsmodell her. Doch Moritz (Maximilian Mundt) steht vor einem Problem: Während seiner vierjährigen Haft wurden seine ach so brillanten Start-up-Ideen alle von der Realität eingeholt. Als er dann kurz nach seiner Entlassung auch noch feststellt, dass seine einstigen MyDrugs-Mitstreiter Lenny (Danilo Kamperidis) und Dan (Damian Hardung) mit ihrer eigenen Firma auf der Erfolgswelle surfen, holt er in der vierten Staffel des Netflix-Erfolges "How To Sell Drugs Online (Fast)" (ab 8. April) zum Gegenschlag aus.

Doch erst einmal muss Moritz wieder im Alltag jenseits seiner Zelle ankommen. Gar nicht so einfach, hat ihm seine mittlerweile als Influencerin erfolgreiche Schwester Marie (Jolina Amely Trinks) als familiäre Bewährungsauflage eine BeReal-Pflicht auferlegt. Trotzdem gelingt es dem von Narzissmus getriebenen Moritz in Rekordzeit, sich in Schwierigkeiten zu manövrieren. Getrieben von blinder Wut gegen Lenny und Dan erschafft er zunächst einen Investoren-Strohmann, der dem Duo ihre Firma Bonuslife abluchsen soll – und lässt sich dann gemeinsam mit Knastkumpel Ersan (Leonidas Emre Pakkan) auch noch auf einen verhängnisvollen Deal mit einem Drogenboss ein.

Netflix beendet "How To Sell Drugs Online (Fast)" – oder? Mit Moritz' Rehabilitierung gerät auch das Leben von Lenny und Dan wieder in Schieflage. Dabei war Lenny nach der Krebsheilung auch noch die perfekte Familie mit Freundin Kira (Lena Urzendowsky) und dem gemeinsamen Kind vergönnt. Und Dan? Der ist zwar auch in den sechs neuen Folgen des deutschen Netflix-Hits nicht die hellste Kerze auf der Torte, tritt als Gesicht und CEO von Bonuslife aber voller Selbstbewusstsein und einem Hang zur anglizismusgesättigten Marketingüberhöhung auf.

Vier Jahre hat sich Netflix mit der vierten Staffel von "How To Sell Drugs Online (Fast)" Zeit gelassen. Heißt: Die Kinderzimmerdealer von einst sind mittlerweile erwachsen geworden und haben mit anderen Problemen als peinlichen Lehrern und der ersten Liebe zu kämpfen. Das flotte Erzähltempo, gelungene Social-Media-Einschübe und ein pointensicheres Drehbuch sind der Netflix-Serie von Philipp Käßbohrer und Matthias Murmann aber auch in den neuen Episoden erhalten geblieben.

Und doch scheint die Geschichte von Moritz, Lenny und Dan nach rasanten sechs Folgen endgültig auserzählt. So viel sei verraten: Die dramatische Andeutung am Anfang von Staffel vier, die das Trio mit Säcken über dem Kopf mitten im Nirgendwo einer Wüste zeigt, gipfelt in einem wendungsreichen Finale. Zwar öffnet Netflix in der allerletzten Szene die Tür für eine mögliche fünfte Staffel einen Spalt breit, dennoch sollten sich Streaming-Fans eher auf einen Abschied von dem lieb gewonnenen Trio einstellen.