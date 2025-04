Martin Rütters schwere Kindheit: Psychoterror durch seine Mutter

Martin Rütter spricht in seiner neuen Show "Am Lagerfeuer mit Martin Rütter" über seine traumatische Kindheit und den Psychoterror durch seine Mutter. Der Kontaktabbruch zu seinen Eltern war für ihn ein lebenswichtiger Schritt.

"Nur, weil meine Eltern meine Eltern sind, muss ich sie nicht lieben", findet Martin Rütter. Gemeinsam mit seinen Freunden und TV-Kollegen Ilka Bessin und Detlev Steves spricht der Hundeprofi in seiner neuen Show "Am Lagerfeuer mit Martin Rütter" (abrufbar bei RTL+) offen über das schwierige Verhältnis zu seinen Eltern.

"Mein Vater ist Vater geworden, da war der so 19, und meine Mutter 24. Mein Vater war ein Baby im Kopf. Der wollte Fußball spielen und mit den Jungs rausgehen. Und dann sind die irgendwie aus Versehen schwanger geworden", erzählt Rütter. "In der Generation war das so: Ring drauf, heiraten, aus die Maus." Als er ein Säugling gewesen sei, habe sich häufig seine sechs Jahre ältere Schwester um ihn gekümmert, während seine Eltern "einfach ganz entspannt die ganze Nacht weg" gewesen seien. Sein Vater sei schlichtweg "nicht reif" genug gewesen, sich seiner Verantwortung zu stellen, erklärt Rütter. Seine Mutter sei hingegen "total biestig" gewesen.