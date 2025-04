Abschied vom "Gipfeltreffen": Werner Schmidbauer beendet Kultformat

"'Wenn's an der Zeit ist' heißt eins meiner Lieder – und wenn es am schönsten ist, soll man aufhören", so lässt sich der Moderator und Liedermacher in einer aktuellen Mitteilung des Bayrischen Rundunks zitieren. "Für mich ist es an der Zeit, mich von diesem, meinem Herzensformat, zu trennen, um neue Wege zu gehen und mehr Zeit für meine ebenso geliebte Musik zu haben. Ich hatte das große Glück, seit 1984 immer wunderbare BR-Formate gestalten und moderieren zu dürfen. Dafür bin ich von Herzen dankbar und glücklich."