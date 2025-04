Darum ist Theo James großer Favorit für die Rolle als James Bond!

Laut der britischen Zeitung "The Sun" fielen die Quoten für James beim Wettanbieter Coral kürzlich auf 2:1. so niedrig wie bei keinem anderen Kandidaten. Wer also beispielsweise 10 Euro auf James setzt, würde bei einem Gewinn nur 20 Euro einstreichen. Zum Vergleich: Wer derzeit auf "Sherlock"-Star Benedict Cumberbatch setzt, würde bei einem Gewinn das 150-fache des Einsatzes zurückbekommen.

Entscheidung zieht sich noch bis zum Sommer

Theo James hat sich über die Jahre in der Film- und TV-Welt etabliert. Bekannt wurde er mit seiner Rolle als türkischer Diplomat Kemal Pamuk in "Downton Abbey". 2012 spielte er in "Underworld: Awakening" neben Kate Beckinsale. Seine bekannteste Rolle dürfte jedoch die des Cameron Sullivan in "The White Lotus" sein. Mit seiner komplexen und düsteren Figur konnte er nicht nur das Publikum überzeugen, sondern wurde auch für einen Emmy nominiert. In der Netflix-Serie "The Gentlemen" zeigte James als Edward Horniman außerdem, dass er auch als Actionheld überzeugen kann.