Christian Friedel: Daher kennt ihr den Hotelmanager aus „The White Lotus“

In der neuesten Staffel von „The White Lotus“ schlüpft Christian Friedel in die Rolle des Hotelmanagers Fabian. Dieser ist stets bemüht, sich der thailändischen Kultur anzupassen. Von Problemen will er jedoch lieber nichts wissen. In der Serie gibt es außerdem eine Szene, in der Fabian vor den Hotelgästen beim Abendessen einen Song zum Besten gibt. Das ist wenig verwunderlich – schließlich ist der Schauspieler selbst auch Musiker. Seit 2011 ist er in der Band „Woods of Birnam“ als Sänger und Pianist aktiv. Wie vielfältig Friedel ist, zeigt er jedoch auch mit seiner Rollenwahl.

Hier findet ihr übrigens alle Anbieter, wo ihr "The White Lotus" aktuell streamen oder kaufen und leihen könnt:

Christian Friedel in „Babylon Berlin“ und „The Zone of Interest“ Den meisten Serien- und Filmbegeisterten dürfte Christian Friedel aus der deutschen Erfolgsserie „Babylon Berlin“ bekannt sein. Die historische Krimiserie ist seit 2017 auf Sky/Wow sowie in der ARD-Mediathek zu sehen. Friedel verkörpert in „Babylon Berlin“ den Polizeifotografen Reinhold Gräf – und spielt damit an der Seite von Liv Lisa Fries, Volker Bruch und Lars Eidinger.

Wie vielen deutschen Schauspielerinnen und Schauspielerin sind ihm historische Settings alles andere als fremd. So spielte Friedel im Film „The Zone of Interest“ (2023) den Nationalsozialisten Rudolf Höß, der von 1940 bis 1943 Kommandant des Konzentrationslagers Auschwitz war. An seiner Seite verkörperte Sandra Hüller in der internationalen Produktion Ehefrau Hedwig Höß. Sowohl „Babylon Berlin“ als auch „The Zone of Interest“ sind in Deutschland wie auch international hoch angesehen.

In „Kafka“ und als Georg Elser – Christian Friedel als Darsteller von historischen Persönlichkeiten Rudolf Höß ist nicht die einzige historische Persönlichkeit, die Friedel schauspielerisch wieder zum Leben erweckt hat. Für das Drama „Elser – Er hätte die Welt verändert“ (2015) schlüpfte Friedel in die Rolle von Georg Elser. Dieser ist bekannt für seinen gescheiterten Attentatsversuch 1939 auf Adolf Hitler und nahezu die gesamte NS-Führungsspitze im Bürgerbräukeller in München.

In der österreichischen Fernsehserie „Kafka“ (2024) porträtiert Joel Basman den Schriftsteller Franz Kafka, der mit Werken wie „Die Verwandlung“ oder „Der Prozess“ weltberühmt wurde. Christian Friedel spielt in der Serie Franz Werfel, einen Zeitgenossen und Schriftstellerkollegen Kafkas.

Friedel als Musiklehrer in „15 Jahre“ und Anfänge in „Das Weiße Band“ 2023 kam mit „15 Jahre“ die späte Fortsetzung zu dem Gefängnisdrama „Vier Minuten“ (2006) in die Kinos. In den beiden Filmen spielt Hannah Herzsprung – ebenfalls bekannt aus „Babylon Berlin“ – die hochbegabte, aber psychisch instabile Pianistin Jenny. Christian Friedel ist in „15 Jahre“ als Musiklehrer Harry Mangold zu sehen, der ein früherer Bewunderer von Jenny war. Ihr will er jetzt unbedingt eine neue Chance in der Musik geben. Das tut er allerdings nicht aus reiner Nächstenliebe, sondern auch für sein Ego.

Seine erste Kinorolle hatte Christian Friedel im Jahr 2009 in dem international erfolgreichem Drama „Das Weiße Band – Eine deutsche Kindergeschichte“. Die Handlung des Schwarzweißfilms spielt kurz vor dem Ersten Weltkrieg und erzählt von mysteriösen Vorfällen im fiktiven Dorf Eichwald in Norddeutschland. Dabei behandelt der Film vor allem das Aufwachsen junger Menschen zu dieser Zeit – auch mit Blick auf die spätere NS-Zeit. Friedel verkörpert hier den namenlosen jungen Lehrer, der die Ereignisse des Films in der Rückschau schildert.

Weitere Literaturverfilmung und TV-Krimis Neben „Kafka“ wirkte Friedel auch in einer weiteren Literaturverfilmung mit. Im Film „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Mann spielte er 2021 den König von Portugal. Auch hier traf er wieder auf Schauspielerkollegin Liv Lisa Fries sowie auf Jannis Niewöhner, die Zaza beziehungsweise Felix Krull darstellten.

Daneben spielte Friedel in einigen weiteren, oft eher kleineren Produktionen mit, darunter auch in einigen Krimis. So hatte er beispielsweise Auftritte in „Polizeiruf 110: Sturm im Kopf“ (2015), im Tatort „Murot und das Prinzip Hoffnung“ und im Tatort „Unsichtbar“ (jeweils 2021).

Vorhang auf: Christian Friedels Leidenschaft für das Theater Neben Kino, Streaming und Fernsehen ist Friedel aber auch im Theater zuhause. Unter anderem am Staatsschauspiel Dresden, am Deutschen Theater Göttingen oder auch am Düsseldorfer Schauspielhaus ist er immer wieder als Darsteller und/oder Regisseur aktiv.

Im Zuge dessen wirkte er an der Umsetzung zahlreicher bekannter Theaterstücke mit, darunter etwa die Shakespeare-Dramen „Mcbeth“, „Der Kaufmann von Venedig“ und „Hamlet“ oder auch E. T. A. Hoffmanns „Der Sandmann“ und Friedrich Schillers „Die Räuber“.

Bodenständig trotz seines Erfolgs – große Auszeichnungen fehlen Friedel noch Sänger, Pianist, Regisseur sowie Schauspieler für Film, TV/Streaming und am Theater – Christian Friedel ist ein vielseitiger Künstler. Vor allem dank „Babylon Berlin“ ist er mittlerweile einem großen Publikum bekannt. Und wie seine Rolle in „The White Lotus“ zeigt, ist Friedel auch international gefragt. Trotz alledem wirkt der Schauspieler in Interviews und Talkshows sehr bodenständig.