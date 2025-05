"Kampf der Realitystars": Kaum angekommen – schon fliegen die Fetzen

Schon beim ersten Kennenlernen stand fest, gute Freunde werden aus Giuliana Farfalla und Dennis Lodi wohl nicht mehr. Dass der Reality-TV-Star erstmal ausgiebig nackt im Pool planscht, findet das Model "asozial". Auch, dass Dennis mit seinen Blähungen nicht hinter den Berg hält, stört die 29-Jährige. Ihren Ärger darüber, kann Giuliana nach einiger Zeit nicht mehr zurückhalten. "Du gehst mir so auf den Sack. Du sollst nicht in meine Richtung pupsen, das ist nicht respektvoll. Geh woandershin, mach das nicht bei mir. Ich will das nicht haben", echauffiert sie sich lautstark.

Mega-Zoff zwischen Giuliana und Dennis Dennis scheint von Giulianas Ausraster gänzlich unbeeindruckt: "Ich scheiß' drauf! Das interessiert mich eh nicht." Seine Rechtfertigung für die Flatulenzen: "Ich habe Eier gegessen." Für Giuliana ist das Thema "Pupsen" auch um Mitternacht längst noch nicht vom Tisch. "Das kannst du zu Hause in deiner Drecksbude machen, aber wenn ich in dem verfluchten Raum bin, machst du das nicht. Schäm dich doch und es pisst mich an, dass du so asozial bist. Wenn du furzen musst, verpiss dich in irgendeine Ecke, aber nicht hier", schreit sie. Den Streit bekommen inzwischen auch die anderen Sala-Bewohner mit.

Knallharte Ansage von Anouschka Renzi: "Dann knall ich dir eine" Ganz zum Ärger von Schauspielerin Anouschka Renzi und Schauspieler Martin Semmelrogge, die um diese Zeit bereits friedlich im Bettchen schlummern. "Unsympathisch, so zu brüllen wie Paviane", findet Renzi und äfft Giulianas Ausraster nach. Auch Martin Semmelrogge zeigt sich am nächsten Morgen schockiert von der vergangenen Nacht: "Was ist los mit den jungen Leuten? Was geht da ab? Ist da niemand mehr zu Hause oder was?"

Sie könne eben nicht anders, rechtfertigt sich Giuliana. "Wenn du halt asozial bist, macht es automatisch klick. Dann denke ich mir, ich muss auf deine Ebene runter und mit dir ein bisschen dreckiger sprechen", betont das Model im Einzelinterview. "Zukünftig um Mitternacht: No fight", beschließt Anouschka Renzi und macht Giuliana noch eine knallharte Ansage: "Wenn du es morgen nochmal machst, stehe ich auf und knall dir eine." Für Giuliana offenbar nur eine leere Drohung: "Akzeptiere ich, aber es prallt sowas von ab."