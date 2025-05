"Wenn du Ruhe haben willst": Charlotte Würdig lügt ihre Kinder an

Kinder können anstrengend sein. Hartnäckig beharren sie auf ihrem Willen, und wenn es mal nicht nach ihren Vorstellungen läuft, heißt es weinen, quengeln, toben. Viele Mittel sind recht. Nicht wenige Eltern kapitulieren in einer solchen Situation und geben nach. Andere greifen mitunter zu streitbaren Maßnahmen, um endlich Ruhe zu haben. So wie Charlotte Würdig, die auch vor kleineren und größeren Alltagslügen nicht zurückschreckt.

Heute Brokkoli, morgen Pizza

Für ihre "Notlügen" nennt die Moderatorin einige Beispiele. So verspreche sie ihren Kindern schon mal eine Pizza am nächsten Tag, wenn sie heute Brokkoli aufessen. Auch einen geplanten Spielplatzbesuch hat sie auf diese Weise schon vertagt – "in der Hoffnung, sie (die Kinder) haben es bis dahin vergessen". Würdig: "Du lügst als Mutter die ganze Zeit".