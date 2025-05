Neue Serie "Drunter und Drüber": Prime Video schickt "Der Pass"-Duo auf den Friedhof

Nun führt der Tod Ofczarek und Jentsch wieder zusammen – wenn auch auf ganz anderem Terrain als einst in der Sky-Serie. In der achtteiligen Comedy "Drunter und Drüber – Chaos auf dem Friedhof" (ab 9. Mai) verfrachtet Prime Video die Handlung auf die letzte Ruhestätte der Einwohner des verschlafenen Ortes Donnersbach. Auf dem hiesigen Friedhof schiebt Heli Wondratschek (Ofczarek) seinen Dienst. Und das tut der diplomierte Korinthenkacker penibel genau. Was dem Papst die Bibel ist, ist dem Wondratschek die Friedhofsordnung.