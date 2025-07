"Nachsitzen mit Christine Eixenberger": Alle Infos zur neuen BR-Show

Gelernt ist gelernt: In der neuen wöchentlichen BR-Satire-Talkshow-Reihe "Nachsitzen mit Christine Eixenberger" spielt die Kabarettistin mit dem zupackenden Humor ihre große Stärke aus, die sie zum Publikumsliebling gemacht hat: Die Frau aus dem bayerischen Oberland spricht Klartext und legt sich auch gerne mal mit den "Großkopferten", das heißt den Mächtigen aus Politik und Gesellschaft, an.

Und Christine Eixenberger, die lange auch in der Rolle einer resoluten Brandbekämpferin in der mittlerweile eingestellten ZDF-Filmreihe "Marie fängt Feuer" zu sehen war, hat mal aufs Grundschullehramt studiert. Deswegen verwandelt sie ihr Comedy-Fernsehstudio nun kurzerhand in ein Klassenzimmer.