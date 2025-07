Was verbindet Bachelor Felix Stein mit einem Bundesliga-Star?

Der Sprung zum Reality-TV-Star ist Felix Stein schon jetzt sicher: Schließlich ist der 32-Jährige in der neuen Staffel der RTL-Datingshow "Die Bachelors" (ab 18. Juni) einer der begehrten Junggesellen. Während die Aufmerksamkeit der TV-Kameras Neuland für Stein war, hat er selbst jede Menge Erfahrung hinter der Kamera: als Fotograf. Und als solcher hat der Junggeselle einen äußerst prominenten Kunden. Wie "Bild" berichtet, arbeitet Stein als Social-Media-Beauftragter für den Bundesliga-Star Paul Nebel.

Die 15. Staffel von "Die Bachelors" verspricht Spannung und Emotionen. Felix Stein und Martin Braun suchen unter 26 Kandidatinnen die wahre Liebe in Südafrika.

Seine Qualitäten auf dem Platz kann Paul Nebel bereits am Donnerstag zeigen: Bei der U21-EM in der Slowakei trifft die deutsche Elf auf Slowenien. Anstoß ist um 21 Uhr. Zu sehen gibt es das Match live bei SAT.1. Nicht zuletzt aufgrund seiner überzeugenden Bundesliga-Saison dürfte Nebel bei Trainer Antonio Di Salvo gesetzt sein. Und auch "Bachelor" Felix Stein könnte live vor Ort sein: "Ich versuche immer mal wieder bei seinen Spielen zu sein und auch im Idealfall direkt Bilder zu machen. Eventuell schaffe ich es auch zur U21-EM in die Slowakei."